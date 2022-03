Geestelijken Russisch-orthodoxe kerk Amsterdam splitsen zich af van Moskou

Beeld ANP

De geestelijken van de Heilige Nikolaas van Myrakerk aan de Lijnbaansgracht voelen zich onder druk gezet door hun aartsbisschop en de Russische staat. Dat meldt de kerk in een persbericht.

De geestelijken vroegen vorige week patriarch Kirill, de baas van het patriarchaat in Moskou, zich uit te spreken tegen de Russische inval in Oekraïne. In het persbericht stelt de kerk kort na de stellingname over Kirill ‘onaangekondigd bezoek’ te hebben gekregen van aartsbisschop Elisey, die met een diplomatieke auto naar een kerkdienst van de parochie was gekomen. Hij zou hebben opgeroepen tot excuses van de Amsterdamse geestelijken. Na de dienst zou hij hen hebben gezegd ‘dat zowel het patriarchaat als het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou op dit moment aandacht heeft’ voor de kerk.

‘Onder druk gezet door de Russische staat’

De geestelijken voelen zich onder druk gezet ‘door zowel de bisschop als de Russische staat om terug te komen op het eerdere, zorgvuldig overwogen standpunt. Deze druk brengt de spirituele veiligheid van de kerkgemeenschap en haar leden in gevaar’. De kerk besloot daarom niet meer door te gaan met Kirill.

De geestelijken hebben een verzoek gericht aan metropolitiet Athenagoras van België, Nederland en Luxemburg (Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel) om in zijn bisdom te worden opgenomen. Dit voorstel moet nog besproken worden op een Algemene Parochievergadering op 26 maart. Tot die tijd zullen er geen bijeenkomsten gehouden worden in de kerk. Vanwege veiligheidsredenen, maar ook om ‘pastorale overwegingen’, schrijft de kerk. ‘In deze extreem gespannen situatie zal het vrijwel onmogelijk zijn om tijdens de diensten de gebedsvolle sfeer te bereiken waar wij naar streven.’

De ingang van de kerk aan de Lijnbaansgracht is dinsdag beklad met het pro-Russische Z-symbool. De kerk is Russisch-orthodox, maar wordt ook bezocht door gelovigen uit andere landen.