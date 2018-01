Geert Dales lijstduwer 50Plus Amsterdam

Dat bevestigt Dales naar aanleiding van berichtgeving in het NRC, dat de kandidatenlijst in handen zegt te hebben. De officiële lijst wordt vrijdag pas gepresenteerd.



De nieuwe lijsttrekker, Ellen Schutten, is geen bekende in de politiek. Volgens NRC werd ze vrijwilliger tijdens de verkiezingscampagne van 50Plus.



Geert Dales

Dales vertrok in 2014 uit Amsterdam om burgemeester van Leeuwarden te worden. Daarvoor was hij raadslid en wethouder in Amsterdam. Als wethouder was hij verantwoordelijk voor de aanbesteding van de Noord-Zuidlijn.



De oud-VVD'er was al een tijdje achter de schermen actief voor 50Plus. Zo zat hij in de selectiecommissie van 50Plus om kandidaten voor Amsterdam uit te kiezen. 21 maart staat hij op plek 15 van de lijst.