Geen woonvergunning voor hotelschoonmakers: ‘Discriminatie’

Amsterdam zou arbeidsmigranten uit de EU discrimineren door hen geen woonvergunningen te geven. Dat stelt uitzendbureau Arbex. De stad stelt zulke hoge eisen aan vergunningen voor het ‘verkameren’ van woningen, dat deze onbetaalbaar worden voor migranten die hier hotelkamers komen schoonmaken.

Het Amsterdamse Arbex, met ruim honderd vier- en vijfsterrenhotels in en om de hoofdstad als opdrachtgever één van de grootste uitzendbureaus voor hotelschoonmakers uit vooral Polen en Roemenië, trekt nu aan de bel.

“Wij willen dat de gemeente rekening houdt met de woonsituatie van deze groep arbeidsmigranten die de economie van de stad draaiende houden,” zegt Gerrit Van der Linden van Arbex, “zonder restricties en zonder torenhoge boetes.”

Vrijesectorwoningen

De pijn zit in de regels die Amsterdam stelt aan de huur van vrijesectorwoningen. “In 2016 is dat beleid al eens voor iedereen aangescherpt,” zegt Van der Linden. “Nu is het specifiek voor arbeidsmigranten nog strenger geworden.”

Zo stelt de gemeente strengere voorwaarden aan het ‘verkameren’ van appartementen en eensgezinswoningen om er meerdere huurders in onder te brengen. “Dat kost zo honderdduizenden euro’s verbouwingskosten, waardoor huren kunnen oplopen tot 4000 euro per maand. Dat kunnen wij voor deze groep arbeidsmigranten niet betalen. De gemeente vergeet dat je niet alleen expats in de stad moet onderbrengen maar ook arbeidsmigranten met minder geld.”

Geen sjoege

Het bedrijf zegt tevergeefs bij het stadsbestuur aan de bel te hebben getrokken. Maar Amsterdam geeft volgens hem ‘geen enkele sjoege.’ “Wij weten het niet meer; we roepen om hulp. Er moet iets gebeuren.”

Hij vermoedt dat de weerstand tegen hotels onder sommige Amsterdammers en in een dele van de stadspolitiek een rol speelt. “Dat is een heel eenzijdige kijk op de zaak. Zo vergroot je de problemen juist. Ook wij begrijpen dat het druk is en dat je niet moet doorgaan met hotels bijbouwen. Maar de hotels waar wij werken, staan er al jaren.”

Een woordvoerder van woonwethouder Laurens Ivens reageert verbaasd op de aanklacht. “Hun eis is al ingewilligd. In Amsterdam mogen 13.000 woningen keer kamergewijs verhuurd worden, onder de voorwaarden die wij stellen. Een aantal wijken waar dat is toegestaan, is al vol. Maar er zijn voldoende vergunningen over. Er is wat ons betreft geen beperking, zolang de eigenaar maar een vergunning heeft.”

Recreatieparken en regiogemeenten

Arbex heeft in een regulier hoogseizoen circa 800 schoonmakers in vier- en vijfsterrenhotels als Krasnapolsky, Doubletree en Barbizon Palace werken. De meesten moeten nu in de regio worden ondergebracht. Maar ook de buurgemeenten, die niet het slachtoffer willen worden van de problemen die de hoofdstad over hun heg gooit, schermen met nu met ingrepen.”

Potentieel personeel uit Oost-Europa kiest volgens Van der Linden daardoor steeds vaker voor opdrachten in andere landen. Daardoor wordt het, zelfs nu de hotels goeddeels leeg zijn vanwege de coronapandemie, moeilijk om voldoende personeel te vinden. “Deze mensen doen werk waar Nederlanders hun neus voor ophalen. We hebben statushouders gevraagd, schoolverlaters; niemand wil het doen, ook niet nu de werkloosheid oploopt vanwege corona.”

“Hotels komen hierdoor in de problemen. Die moeten nu extra vaak en goed schoonmaken. Maar de mensen die daarvoor nodig zijn, zijn er niet. Zo worden de hotels pas echt brandhaarden.”

Essentieel

Dat erkent de hotellerie. “Het inhuren van deze flexibele arbeidskrachten is essentieel voor onze bedrijfsvoering,” zegt hoteldirecteur Emmy Stoel van Sofitel The Grand. “Deze mensen werken vaak al jaren bij ons.”

Het hotel is alert op de omstandigheden waaronder personeel werkt en woont. “Arbex is een bedrijf dat zijn mensen altijd op een verantwoorde manier heeft gehuisvest, “maar nu moeilijk wordt om betaalbare woningen te huren of te kopen, is het schrijnend dat deze mensen nu op recreatieparken moeten wonen. We moeten juist respectvol met ze omgaan.”