Géén vuurwerk, wel vrijmarkt: zo moet de viering van 750 jaar Amsterdam eruitzien

Beeld ANP / ANP

Dit komt naar voren uit een peiling van Onderzoek, Informatie en Statistiek onder een kleine duizend Amsterdammers, afkomstig uit verschillende bevolkingsgroepen. Dertig procent van de ondervraagden heeft er nu al zin in, nog eens vijftig procent vindt het goed dat het jubileum wordt gevierd. Voor vier procent hoeft het allemaal niet.

Een ruime meerderheid vindt het belangrijk dat de viering van het jubileum een feest wordt voor alle Amsterdammers. In alle stadsdelen moet iets te doen zijn voor alle doelgroepen, waarbij vooral aandacht besteed moet worden aan de jongeren en de ouderen. Het jubileum moet worden aangegrepen om te zorgen voor meer verbinding tussen mensen.

Vrijmarkt

Tegelijkertijd mag het niet te druk worden. Sommige ondervraagden willen een open huis houden, anderen houden het liever op Amsterdammers en alle mensen die zich Amsterdammer voelen. De meningen lopen uiteen over de vraag of de in het verleden vertrokken Amsterdammers in Purmerend en Almere ook moeten worden betrokken bij het jubileum.

Hoe willen de Amsterdammers het jubileum vieren? Vooral met muziek, dans, theater en optredens, zegt een meerderheid van de ondervraagden. Ook op het verlanglijstje: een vrijmarkt, een stadswandeling, eetfestivals, gratis wifi en sporttoernooien. Dat laatste is ook de wens van het stadsbestuur, dat zich inspant om een aantal grote sportevenementen naar Amsterdam te halen.

De onderzoekers vroegen de deelnemers ook wat zij vooral níet willen zien in 2025. Vuurwerk en dancefestival scoorden daarop hoog, net als de eetfestivals en een nieuwe brug over het IJ. Ook is er geen behoefte aan een nieuw standbeeld, een nieuwe fontein of een nieuw monument. Op een speciaalbiertje of een jubileumkalender zit de meerderheid ook niet te wachten.

Vertrouwen

Het complexe humeur van de gemiddelde Amsterdammer komt ook naar voren in het antwoord op de vragen over de stad. Driekwart van de ondervraagden geeft aan trots te zijn op het Amsterdammerschap, maar er zijn ook klachten, zoals over de leefbaarheid, de betaalbaarheid van de woningen en de gelijke kansen voor inwoners.

Als het gaat om het vertrouwen in de Amsterdamse instituties, scoort de politie opvallend goed: meer dan 60 procent van de ondervraagden geeft aan veel vertrouwen te hebben in het korps. De burgemeester moet het doen met 47 procent, maar daarna treedt een vrije val in: ambtenaren krijgen van 30 procent, de gemeenteraad van 27 procent en de wethouders van 26 procent het vertrouwen.

Een en ander draagt eraan bij dat een meerderheid vindt dat het de verkeerde kant opgaat met de stad. Ter relativering: dit is het normale beeld uit onderzoeken. Met name de geboren Amsterdammers en de laagopgeleide Amsterdammers zijn pessimistisch over de toekomst van de stad. Over het eigen leven wordt positiever geoordeeld.