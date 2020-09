Geen voorrang voor Amsterdamse achtstegroepers op middelbare scholen

Exterieur van het Amsterdams Lyceum. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat meldt de vereniging voor Amsterdamse schoolbesturen (OSVO). Het veelbesproken alternatief voor de huidige matchingsprocedure, waarin Amsterdamse scholieren voorrang zouden krijgen op scholieren uit de regio, is hiermee van tafel.

Het OSVO meldt dat de huidige matchingsprocedure dit schooljaar in grote lijnen onveranderd blijft. Leerlingen moeten nog steeds een lijst van 4 tot 12 voorkeursscholen opgeven, en ook de plaatsingsgarantie op één van die voorkeursscholen blijft overeind.

Daarnaast wordt er in maart 2021, als bekend is hoeveel achtstegroepers zich hebben aangemeld, gekeken of er op populaire scholen extra klassen gecreëerd kunnen worden.

Eerder was er sprake van dat er een volledig nieuwe matchingsprocedure zou komen; deze optie lijkt nu van tafel te zijn.

Onderwijswethouder Marjolein Moorman is benieuwd wat dit in de praktijk gaat betekenen. “Het is goed nieuws dat de schoolbesturen mogelijkheden zien om het resultaat te verbeteren. Niet het individuele schoolbelang, of het belang van een specifieke groep, maar het belang van alle kinderen moet daarbij voorop staan. Het is bovendien belangrijk dat er een goed, breed en divers aanbod blijft voor alle kinderen in onze stad op alle niveaus, zodat er ook echt wat te kiezen valt.”

Op het huidige matchingssysteem is al jaren kritiek: teveel kinderen zouden op een school terechtkomen die niet hun voorkeur heeft. Sinds 2015 leveren achtstegroepers een lijst met voorkeursscholen in; de plaatsing gebeurt op basis van loting. In 2020 kwam ruim 80 procent van de Amsterdamse achtstegroepers zo terecht op hun eerste voorkeursschool; 3,6 procent van de leerlingen werd ingeloot op een school buiten hun top vijf.