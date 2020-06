Geen voetbal, wel sterrendiner op grasmat van de Arena

Het pop-uprestaurant in de Arena is open van 9 juli tot en met 2 augustus. Beeld ANP

Geen Eredivisie, geen concerten, geen zakenmeetings. Als er één plek is die van alle kanten door de coronaquarantaine werd getroffen, is het de Arena. Inmiddels is het stadion na twee maanden weer voorzichtig open, voor rondleidingen en een enkel zakenevenement. Die ogen met maximaal dertig man tamelijk verloren in een stadion met een capaciteit van 53.000 bezoekers.

“In dit soort tijden moet je niet te lang kijken naar wat er níet kan maar naar wat er nog wel mogelijk is,” zegt Hidde Salverda, bij de Arena verantwoordelijk voor evenementen. “We kwamen met onze cateraars al snel op een pop-uprestaurant. Ook omdat ons personeel het leuk vindt om weer aan het werk te gaan. En dit is voor ons en onze cateraars ook iets dat geld oplevert.”

Aperitief in de dug-out

Als komende maand het maximum aantal bezoekers naar honderd gaat, opent het stadion zijn tijdelijke restaurant, Langs de Lijn, voor telkens honderd couverts. Inclusief ontvangst in de kleedkamer, een aperitief in de dug-out en drie gangen aan het veld. “Je zit niet alleen 1,5 meter van de andere gasten, maar ook van de middenlijn. Ons veld is één van de mooiste plekken om langs te vertoeven.” En zeker: als het regent, is het dak dicht.

De vaste Arenacateraars, Maison van den Boer en Label Hospitality, zijn verantwoordelijk voor het menu, dat wekelijks wisselt. Een diner en alle egards in het verder lege stadion kost tussen de 57,50 en 99 euro - in het laatste geval met de ‘zegen van sterrenchefs’.

De Johan Cruijff Arena rekent op een mengeling van zakelijke relaties en verstokte voetbalfans die het stadion niet langer kunnen missen. Veel verschil zal er volgens Salverda niet tussen die groepen zijn. “Er zitten ook heel fanatieke supporters tussen onze zakelijke relaties.” Ajax is ook bij de plannen betrokken.

Verlenging

Vooralsnog is het tijdelijke restaurant open van 9 juli tot 2 augustus, van donderdag tot en met zondag. “Misschien kan die periode nog wat verlengd worden,”zegt Salverda. “We weten nog altijd niet wanneer er definitief weer gevoetbald kan worden.”

De kans dat ook in betere tijden buiten het voetbalseizoen langs de lijn getafeld kan worden, is volgens Salverda klein. “Vaak voorkomt de planning van evenementen of het onderhoud van de grasmat dit soort initiatieven. Maar nu we toch een tijdje leeg staan, is dit een mooie kans om het wel te doen.”