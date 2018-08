Geen villa's: Jagershuis aan de Amstel blijft monument

We zijn zuinig op het historische karakter van Amstelveen Wethouder Herbert Raat

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed bleek bereid het pand van de monumentenlijst af te voeren. Een bezwaarprocedure hield die beslissing in stand, maar dat draait de rechtbank nu terug.



Ander type vergunning

Volgens de rechter geldt dat de overheid 't Jagershuis na de renovatie van vijftig jaar geleden opnieuw tot ­beschermd monument heeft aangewezen. Dat men die beslissing toen op verkeerde gronden gemaakt heeft of dat men tegenwoordig anders denkt over gerenoveerde monumenten, maakt wat de rechter betreft niet uit. Een monument blijft een monument.



Wethouder Herbert Raat (Monumenten) is opgetogen over het vonnis. "We zijn zuinig op het historische karakter van Amstelveen. Met dit vonnis moet de eigenaar een nieuwe verbouwingsaanvraag indienen, die past binnen de bestaande bebouwing."



Aemstel Monuments rest nog een optie om een ander type vergunning aan te vragen voor het wijzigen of ­slopen van een Rijksmonument. Maar de tegenstanders, waaronder de gemeente Amstelveen, voelen zich door de uitspraak in hun bezwaren gesterkt.