Geen vergunning voor ‘zitfestival’ Milkshake in Westerpark

Milkshake Festival. Beeld Amaury Miller

De organisatie wilde 1800 bezoekers verwelkomen in het park voor het nieuwe evenement Let them eat cake. De bezoekers zouden plaatsnemen aan tafels en daar bediend worden, zodat de coronaregels nageleefd konden worden.

‘Gezien de actuele situatie zijn er zorgen over de toename van het aantal besmettingen, de toenemende drukte in de stad en het minder naleven van de regels,’ schrijft de gemeente. ‘Hierdoor wordt het onwenselijk om een dergelijk evenement te vergunnen.’

‘Al met al is de inschatting dat het ook met alle maatregelen die de organisator neemt, onvoldoende kan worden gewaarborgd dat de 1,5 meter afstand te allen tijde wordt gehandhaafd en dat daardoor het risico bestaat dat er een besmettingshaard ontstaat.’

Organisatoren tegemoetkomen

Eerder zei de burgemeester evenementen nog tegemoet te willen komen en zich zou inzetten om het ‘vergunningsproces te versnellen’ zodat organisatoren ook met inachtneming van de huidige regelgeving nog dit jaar evenementen konden organiseren. Het evenement dat Milkshake wilde organiseren lijkt echter van te grote proporties voor de burgemeester om een vergunning voor af te geven.