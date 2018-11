Geen vaste thuiswerkdag voor gemeenteambtenaar

De ambtenaar had dit verzoek ingediend omdat ze veel last heeft van migraine en oververmoeidheidsklachten. Een structurele thuiswerkdag zou haar meer rust en een betere werk-privébalans geven.



Daar wilde de gemeente niet in meegaan. Een structurele thuiswerkdag zou niet passen bij de werkzaamheden van de ambtenaar als klantmanager bij het dienstonderdeel Werk.



Incidenteel thuiswerken staat de gemeente overigens wél toe. Dat vindt de rechtbank niet onredelijk, in tegenstelling tot een structurele thuiswerkdag. 'De regels voor gemeenteambtenaren geven namelijk geen recht op een zo'n vaste dag,' schrijft de rechtbank in de uitspraak.



Ook is niet bewezen dat een vaste wekelijkse thuiswerkdag medisch noodzakelijk is voor de ambtenaar. De gemeente mocht het belang van een goede bezetting van het dienstonderdeel dan ook zwaarder laten wegen.