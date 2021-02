Geen treinverkeer in en rond Amsterdam door grote sein- en wisselstoring

Beeld ANP

Dat laat de NS weten op de site. Het spoorwegbedrijf zegt dat de actuele reisinformatie op veel stations in en rond Amsterdam niet betrouwbaar is. Er is geen treinverkeer van en naar Amsterdam Centraal mogelijk. Ook treinen van en naar Weesp en Schiphol, en vanuit Haarlem en Alkmaar rijden niet.

Volgens ProRail, dat verantwoordelijk is voor het spoorwegnet, ging het om een ICT-storing op de verkeersleidingspost in Amsterdam, die inmiddels verholpen is. Op Twitter laat het bedrijf weten dat ‘de hinder nog enige tijd aanwezig zal blijven’. Het is nog niet duidelijk wanneer het treinverkeer weer volledig herstart is.