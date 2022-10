Geen treinen, wel extra parkeerplekken voor reizigers naar Arena en Ziggo Dome

Beeld ANP

Vanwege werkzaamheden kan de NS de tienduizenden bezoekers voor de thuiswedstrijd van Ajax in de Johan Cruijff Arena tegen Go Ahead Eagles en het concert van De Dijk in de Ziggo Dome niet vervoeren.

Het is al de tweede keer in korte tijd dat de NS een dergelijke maatregel neemt. Begin september stopten de treinen niet op dit station vanwege de drukte die de Grand Prix in Zandvoort met zich meebracht, in combinatie met een vol voetbalstadion en twee uitverkochte concerten in de Ziggo Dome en de Afas Live.

Door de werkzaamheden is slechts een spoor tussen Amsterdam en Utrecht beschikbaar, waardoor er twee in plaats van acht treinen per uur rijden op dit traject. Dat is volgens de NS te weinig voor de vele reizigers die vanuit het Arenagebied naar huis willen.

Bij de RAI en Amstel III zijn 4000 extra parkeerplekken beschikbaar voor de bezoekers van de wedstrijd en het concert.

