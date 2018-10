Geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht

Oorzaak van het oponthoud is een aanhouding op station Breukelen. De politie was op zoek naar een man na een melding van een bedreiging. De man werd op het station aangetroffen en is uiteindelijk aangehouden.



Bij de aanhouding werd een waarschuwingsschot gelost en is de man in zijn been geraakt.



Reizigers wordt geadviseerd de reis uit te stellen of voor alternatief vervoer te kiezen. Reizigers die al onderweg zijn wordt aangeraden de website van NS goed in de gaten te houden voor een actueel omreisadvies.