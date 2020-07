Geen toeristen, geen inkomsten: ‘Amsterdam loopt 116 miljoen belasting mis’

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat bedrag is ongeveer de helft van het totaal van 236 miljoen euro aan misgelopen toeristenbelasting in Nederland ten opzichte van vorig jaar. De gemeente die na Amsterdam het meeste toeristenbelasting misloopt is Haarlemmermeer met zo'n 7,5 miljoen euro, gevolgd door Rotterdam (7 miljoen euro).

Amsterdam wordt dus verreweg het hardst geraakt door de coronacrisis en het gevolg dat het toerisme moeizaam van de grond komt. In totaal verwacht Amsterdam een schadepost van 350 miljoen euro door de coronacrisis, schreef wethouder Victor Everhardt. Daarin wordt ook het mislopen van toeristenbelasting genoemd als oorzaak.

Amstelveen

Een van de drie gemeenten waarvan wordt verwacht dat ze juist méér gaan verdienen aan toeristenbelasting is Amstelveen. Een verklaring is dat Amstelveen de belasting sinds dit jaar heeft verhoogd.

Het Centrum voor Geldzaken is een collectief van amateuronderzoekers dat streeft naar transparante geldstromen van en naar de overheid. Voor de berekening maakten zij gebruik van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en NBTC, de branchevereniging voor de toeristische sector.