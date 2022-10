Geen toerist in piemelpak, wel congresganger: VVD wil speciale Amsterdam Ambassadeur

Beeld Sabine Joosten/ANP

“We weten wat we niet meer willen, de toeristen in piemelpakken,” zei VVD-raadslid Claire Martens donderdagochtend bij de behandeling van de Amsterdamse begroting voor 2023. “Maar we doen te weinig om de toeristen die we wel willen, namelijk congresbezoekers, naar de stad te halen.”

Daarom dus een speciale Amsterdam Ambassadeur, die volgens de VVD de stad moet verkopen in de rest van de wereld. CDA en JA21 zijn enthousiast, coalitiepartij D66 wil ‘er ook best naar kijken’. De hoop is om met meer congressen veel extra werk te creëren voor lokale ondernemers, zoals bakkers en wasserettes.

GroenLinks-raadslid Elisabeth IJmker maant daarentegen tot geduld. Zij wijst erop dat er al jaarlijks zo’n 3,7 miljoen euro naar citybrandingorganisatie Amsterdam&Partners gaat. “Congressen aantrekken kost tijd, dus geef het dat dan ook.” IJmker ziet vooral meer in het gesprek aangaan met Amsterdam&Partners. Ook de PvdA is kritisch: “Moeten we niet vooral mensen ontmoedigen om naar de stad te komen?” vraagt raadslid Amel Namane.

Zorgen over Schiphol

Wethouder Sofyan Mbarki (Economische Zaken) noemt het idee van een Amsterdam Ambassadeur interessant, maar wijst er ook op dat hij begin december met extra maatregelen komt om de toeristenstroom te reguleren en te sturen. Het gemeentebestuur beloofde vorig jaar in te zullen grijpen als het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam boven de 18 miljoen uitkomt. Dat gebeurt dit jaar al, veel sneller dan verwacht.

Mbarki: “Een Amsterdam Ambassadeur kan onderdeel zijn van de extra maatregelen.” De wethouder stelt zelf ook al als ambassadeur veel te praten met congresorganisatoren. Volgens hem zijn er vooral veel zorgen over drukte en vertragingen op Schiphol. “Daar haken organisatoren nu op af.”

Bijzondere etentjes

Uit een vorig jaar verschenen rapport bleek dat door corona de congresmarkt kleiner en competitiever is geworden. Amsterdam is aantrekkelijk door de goede voorzieningen en groeiende techsector. Maar door de hoge kosten (onder andere van overnachtingen en de toeristenbelasting) trekt de stad vooral congressen van grote bedrijven aan en kiezen andere type congressen voor andere steden.

De Amsterdam Ambassadeur heeft volgens VVD’er Martens dan ook een uitdagende baan. “We verliezen veel te vaak nu. We moeten iemand vinden die congresorganisatoren kan verleiden.” Zelf zou ze bijvoorbeeld wijzen op bijzondere etentjes in musea, of lokale duurzame voedselinitiatieven in de stad koppelen aan congressen. Als de VVD-motie wordt aangenomen, verwacht Martens dat de kosten zo’n 250.000 euro per jaar zijn.