Geen supersnelrecht over Oud en Nieuw-incidenten

In Amsterdam zijn 43 mensen aangehouden die zich misdroegen tijdens Oud en Nieuw - 11 meer dan vorig jaar. Daar zitten echter geen zaken bij die in aanmerking komen voor zo'n behandeling, zegt een OM-woordvoerder.



Verdachten komen in een supersnelrechtzitting binnen drie tot zes dagen na het incident voor de rechter. De zaken moeten bewijstechnisch relatief eenvoudig zijn, zoals vuurwerkdelicten. Het kan ook gaan om een heterdaadje, of als iemand direct schuld bekent.



De rechter bepaalt direct of de verdachte schuldig wordt bevonden en wat de straf inhoudt.



Lees ook ons liveblog terug: Dit was Oud en Nieuw in Amsterdam