Geen studenten vanwege Schiphol? Dan Oekraïense vluchtelingen onder de vliegherrie

Voor studenten is het te lawaaiig en te onveilig om in Amstelveen pal onder de vliegroutes van Schiphol te wonen. Maar vluchtelingen mogen van de rijksregels wél worden ondergebracht in het gebied. Dus wordt er nu gebouwd aan vluchtelingenopvang. ‘Dit toont maar weer aan hoe idioot de regels zijn.’

Vorige maand haalde de Raad van State een streep door de bouw van 2500 broodnodige studentenwoningen en ruim 1500 shortstayappartementen voor expatstudenten in Amstelveen Kronenburg. De Inspectie Leefmilieu en Transport (ILT), onderdeel van het ministerie van Infrastructuur, had bezwaar gemaakt tegen de bouw.

In het desolate kantorengebied, waar naast leegstaande kantoorgebouwen grote stukken grond braak liggen, mag van het rijk vrijwel niet worden gebouwd, omdat het pal onder de vliegroute van en naar de Buitenveldertbaan van Schiphol ligt. Die regels zijn bedoeld om de activiteiten van de luchthaven niet in gevaar te brengen en bewoners te beschermen tegen al te veel vlieglawaai en onveiligheid.

Maar voor vluchtelingen geldt die bescherming niet, ontdekten twee grondeigenaren in het gebied. Dus hebben ze nu een aanvraag ingediend voor de bouw van containerwoningen voor de opvang van vluchtelingen.

“We zijn nu op de plek waar ooit de kantoortorens van het GAK stonden twee tijdelijke gebouwen aan het neerzetten,” zegt directeur Maarten Feilzer van Zadelhoff Vastgoed, dat met branchegenoot Maarsen Groep optrekt. “Er komen veertig slaapunits en acht algemene verblijfsruimtes.” Het gaat daarbij om gezamenlijke sanitaire voorzieningen, keukens en woonkamers.

Veertig tot zestig Oekraïners

In de opvang komen meer woningen dan de 25 die volgens de luchtvaartregels nu maximaal in Kronenburg zijn toegestaan. “De exacte invulling wordt bepaald door de gemeente, maar er zullen tussen de veertig en zestig Oekraïners worden opgevangen.”

Burgemeester Tjapko Poppens van Amstelveen, die vluchtelingenzaken in zijn portefeuille heeft, benadrukt dat het vooralsnog niet om uitbreiding van de circa 770 Oekraïense vluchtelingen in de gemeente gaat. “Van hen worden er nu zo’n 350 opgevangen bij Amstelveense gastgezinnen. Dat gaat nog altijd goed, maar het wordt steeds moeilijker. Die zitten hier al meer dan 100 dagen. Die groep willen we voorrang geven voor alternatieve woonruimte. We willen voorkomen dat mensen van hot naar haar worden gesleept als ze weggaan uit een gastgezin. Sommigen zijn hier al aardig geworteld.”

Poppens verwacht deze keer geen problemen met de vliegvoorschriften. “We hebben goed gekeken naar de regels. Daarin staat dat er wel asielzoekers en overige vreemdelingen opgevangen mogen worden. Daar is ook geen termijn aan verbonden. Maar we vragen wel eerst even bevestiging aan de inspectie.”

Zo lang als nodig

De burgemeester wil ‘niet speculeren’ wat er gebeurt als de ILT ook hier een streep door haalt. “Er zitten al studenten en vluchtelingen in dit gebied. Dat gaat prima.” Zo heeft de gemeente opvang voor 420 Oekraïners geregeld in twee hotels in Kronenburg.

Wat Amstelveen betreft, kunnen de vluchtelingen blijven zolang het nodig is. “Het gaat om tijdelijke huisvesting van vluchtelingen voor onbepaalde tijd,” zegt Poppens. “Ook de studentenhuisvesting zou tijdelijk zijn. Ik vind het nog altijd verbazingwekkend dat desondanks studentenkamers in dit gebied niet mogelijk zijn.”

Op de plek waar nu de containers voor vluchtelingen worden neergezet, hadden Zadelhoff en Maarsen een studentenflat met 400 woningen gepland. Daarvoor meldden zich dit voorjaar al meer dan duizend kandidaten toen de voorinschrijving werd opengesteld.

Het schetst volgens vastgoeddirecteur Feilzer de onzinnigheid van de regels rondom Schiphol die in grote delen van de regio broodnodige woningbouw tegenhouden. “Een gebouw voor de opvang van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen geldt volgens de regels niet als geluidsgevoelig en een studentenkamer blijkbaar wel.”

De voorschriften gelden evenmin voor de 3500 studenten in de naastgelegen campus Uilenstede en ook niet voor duizenden inwoners van Amstelveen-Noord en Buitenveldert die al jaren onder dezelfde vliegroutes wonen. “Dit toont maar weer aan hoe idioot de luchtvaartregels zijn,” zegt Feilzer. “Die hebben maar één doel: voorkomen dat er nieuwe klagers tegen Schiphol in de regio gehuisvest worden. Het heeft allemaal niets van doen met gezondheid of veiligheid van bewoners.”