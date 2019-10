Geen streep door ADE-feesten op NDSM: Into the Woods en DGTL gaan door

DGTL vindt al jaren plaats op het NDSM-terrein, ook in het voorjaar. Beeld Mats van Soolingen

Dat werd maandag duidelijk tijdens de rechtszaak waarin omwonende Walther Ploos van Amstel de rechter verzocht om de vergunningen voor deze feesten terug te trekken. Of het bootfeest Pure Liner doorgaat is nog de vraag.

Ploos van Amstel laat meteen weten dat hij niet tegen een feestje is – in tegendeel, hij is zelf house-dj. In Noord is de laatste jaren echter veel veranderd. Er zijn steeds meer woningen bijgekomen, maar de geluidsnorm voor festivals is niet aangepast. Volgens Ploos van Amstel wordt het tijd om het geluidsniveau terug te dringen en de tijden van de evenementen in te korten tot maximaal 12 uur per dag. “Tijdens heel ADE zijn er zo’n 42 feesten bij mij in de buurt. Je creëert non-stop geluid van woensdag tot ­zaterdag.”

Bij de rechtszaak zijn, naast Ploos van Amstel, de gemeente Amsterdam en de organisatoren van de feesten aanwezig. De organisatoren begrijpen de bezorgdheid van Ploos van Amstel, maar verzekeren dat ze niet boven de toegestane 85 decibel komen. Door apparatuur die constant de geluidshoogte meet, kunnen dj’s en geluidstechnici precies zien op hoeveel decibel ze zitten. Aangezien de nieuwe huizen in Noord zijn gebouwd met bepaalde isolatievoorschriften, zou het geluid ’s nachts geen probleem moeten vormen. Een geluidsdeskundige bevestigt dit. Gezien de hoeveelheid feesten die er elk jaar worden gehouden, komen er met ADE juist verrassend weinig klachten binnen aldus de gemeente.

‘Reputatieschade’

“ADE trekt zo’n 400.000 bezoekers, daarmee is het een visitekaartje van de stad. Intrekken van de vergunningen zou reputatieschade geven,” zegt advocaat van de organisatoren ­Martijn Diepenhorst.

Ploos van Amstel besluit halverwege de zitting om zijn aanklacht tegen de feesten op de NDSM-werf in te trekken. Hij is gerustgesteld door de uitleg over de regels die achter de vergunningen schuilgaan, maar vindt het jammer dat er een rechtszaak nodig was om daar achter te komen. “Ik had gewild dat de gemeente vanaf het begin meer duidelijkheid had gegeven, dan was dit niet nodig geweest.”

Hoewel de gemeente verzekert dat bij het bootfeest Pure Liner dezelfde maatregelen worden genomen als bij elk ander feest, is Ploos van Amstel hier nog niet gerust op. Kan je wel ­ingrijpen op het water als het geluid daar toch te hard staat? Daarom verzoekt hij de rechter alsnog te overwegen deze vergunning in te trekken. De rechter doet voor aankomend weekend uitspraak.