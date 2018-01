Geen straf voor vuilnisman die Efrat (7) doodreed

'Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd, ook voor mijn cliënt en zijn familie'

De rechtbank en nu het gerechtshof nemen die conclusies niet over. Ook het OM vroeg in hoger beroep algehele vrijspraak.



"De feitelijke toedracht van het ongeluk is op essentiële onderdelen onduidelijk gebleven," oordeelt het hof.



Het valt niet uit te sluiten dat de vrachtwagen tijdens het ongeluk op een andere plek stond dan tijdens de politieanalyse.



Alleen maar verliezers

Ook veranderden na het ongeluk mogelijk de stand van de spiegels. Een nieuwe reconstructie kon bovendien niet worden gemaakt, omdat de plek van het ongeluk inmiddels anders is ingericht.



Daardoor is niet vast te stellen dat de vuilnisman 'aanmerkelijk onvoorzichtig, onoplettend of onachtzaam heeft gedragen'. Iwan Appel, de raadsman van de vrachtwagenchauffeur, had dat ook steeds betoogd.



"Los van de inhoudelijke schuldvraag is dit een zaak met alleen maar verliezers. Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd, allereerst uiteraard voor de familie van het slachtoffer. Maar deze zaak heeft ook een grote wissel op mijn cliënt en zijn familie getrokken."



