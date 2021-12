Geen straf voor dodelijke aanrijding René Bommels, die een ruzie wilde sussen

René Bommels, varend op de Prinsengracht. Beeld privefoto

De 54-jarige automobilist kreeg op 13 december 2019 ruzie met een andere man op de parkeerplaats op het Olaf Palmeplein in Noord. Er vielen klappen over en weer. René Bommels kwam op dat moment uit de Albert Heijn lopen en probeerde de ruzie te sussen. Op een gegeven moment vond de verdachte het welletjes en stapte in zijn auto. Zijn vrouw stapte in aan de passagierskant. De andere man opende daarop de passagiersdeur en schopte de vrouw.

De verdachte zette zijn Volkswagen Touareg vervolgens in zijn achteruit in een poging te vluchten. Daarbij reed hij volgens getuigenverklaringen met volle vaart en geopend portier achteruit zonder goed om zich heen te kijken of het veilig was. Het openstaande portier raakte Bommels, die daardoor met zijn achterhoofd met een dusdanige klap op het wegdek kwam dat hij hersenletsel opliep. Daaraan overleed hij acht dagen later.

De kantonrechter oordeelt nu dat dit gevaarlijke rijgedrag van de verdachte in de paniek van het moment gerechtvaardigd was: zijn vrouw werd mishandeld en hij had geen andere manier had om haar te verdedigen dan weg te rijden.