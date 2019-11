Geen straf voor dief van Jip de kip, dief blijft wel schuldig

Sandra van de Werd met een kip. Niet Jip de Kip, die is inmiddels overleden. Beeld privebeeld

Kip Jip werd in januari 2016 door van de Werd meegenomen uit zijn hok in de hal van de theaterschool. Hij werd daar gehouden in het kader van een studieproject, wat inhield dat studenten konden stemmen over het al dan niet slachten van de kip. Op deze manier zou het bewustzijn over vleesconsumptie onder studenten worden bevorderd.

Van de Werd vond dat de kip zich door deze omstandigheden in een hulpbehoevende toestand bevond en in een acute noodsituatie verkeerde; om hem om uit deze situatie te redden moest zij de kip wel meenemen. In december 2018 veroordeelde de rechter haar schuldig aan diefstal, maar legde haar geen straf op, omdat het zo lang had geduurd voordat de zaak voor de rechter kwam.

Hoger beroep

Van de Werd ging om principiële redenen in hoger beroep en bepleitte twee weken geleden in het Paleis van Justitie opnieuw dat het meenemen van de kip gerechtvaardigd was op grond van de zogenaamde Wet Dieren. In deze wet staat dat ieder verplicht is een hulpbehoevend dier te helpen. Bovendien zou de actie volgens haar door iedereen als pervers worden gezien als het in het studieproject om een puppy of een konijntje was gegaan, in plaats van een kip.

Het hof oordeelde vandaag dat niet aannemelijk is geworden dat de kip in een zodanige toestand verkeerde dat sprake was van hulpbehoevendheid of een acute noodsituatie. Het handelen van van de Werd was daarom niet gerechtvaardigd.