Geen stempas voor meerdere Amsterdammers in Zuid: ‘Schandalig dat we nu niet kunnen stemmen’

Een stembureau voor de gemeenteraadsverkiezingen. Beeld ANP

De gemeente heeft 1200 brieven gestuurd aan mogelijke gedupeerden, die geen stempas hebben ontvangen. Met de brief konden zij online alsnog een pas aanvragen. Maar ook die brief werd niet bij iedereen bezorgd.

Donna Vrijhof is een van hen. Ze trok bij de gemeente aan de bel, maar die zegt niks meer voor haar te kunnen doen omdat de wettelijke termijnen waarin een nieuwe pas kan worden aangevraagd al zijn verstreken.

“De Kieswet schrijft voor dat een vervangende stempas kan worden aangevraagd, dat kon tot vrijdag 11 maart 17.00 uur,” aldus een woordvoerder van de gemeente. “Dat is wettelijk zo bepaald en de gemeente kan deze termijn niet veranderen. Dat betekent helaas dat wanneer je nu geen stempas hebt, je deze ook niet meer kunt aanvragen.”

Volgens Vrijhof gaat het niet om enkele huishoudens, maar om alle straten in de buurt. Ook kennissen in de Rivierenbuurt kregen volgens Vrijhof nooit een brief in de bus. Vrijhof: “Ik vind het schandalig dat we nu niet onze stem kunnen uitbrengen, juist nu de democratie onder druk staat.” De bewoonster van Zuid voelt zich afgewimpeld door de gemeente. “Waarom kunnen ze niet alsnog iets voor ons regelen?”

Intern onderzoek

PostNL is een intern onderzoek gestart. “Het klopt dat we een aantal klachten hebben binnengekregen uit deze straten,” zegt een woordvoerder. “Voor de zekerheid hebben we 1200 mensen een brief geleverd. We vinden het uiteraard ontzettend vervelend. Het onderzoek loopt nog, dus we weten nog niet waar de oorzaak ligt.”

Volg alle ontwikkelingen over de verkiezingen in het liveblog.