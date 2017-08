Geen stemming bij AkzoNobel over ontslag Burgmans

Elliot, dat Akzo al maanden belaagt omdat het verf- en chemiebedrijf niet in wilde gaan op drie opeenvolgende biedingen van de Amerikaanse branchegenoot PPG, had zo'n vergadering geëist. Hij wil Burgmans, die zich fel heeft verzet tegen overnamebesprekingen, zo uit de weg ruimen.



Maar volgens de rechter is er geen basis voor zo'n stemming onder de aandeelhouders en is een voortijdig vertrek van Burgmans niet in het belang van AkzoNobel. Bovendien ontbreekt daarvoor voldoende animo onder de rest van de aandeelhouders en is zo'n stemming niet opportuun.



Stemming

De situatie werd twee weken geleden, extra pikant toen op de dag van het kort geding Akzo alsnog een aandeelhoudersvergadering inschreef waarbij gestemd kan worden over het aanstellen van de nieuwe topman Thierry Vanlancker.



Het concern hield zich daarmee keurig aan de voorgeschreven periode voor zo'n stemming, maar vanwege de korte voorbereidingstijd kunnen aandeelhouders daar geen andere punten op de agenda zetten; een vertrek van Burgmans bijvoorbeeld. Volgens Elliott was dat een strategische misser van Akzo.



Voorstellen

Het concern laat nu weten zich helemaal te richten op de aandeelhoudersvergadering van 8 september. Akzo zal op die vergadering wel komen met een aantal voorstellen om de relatie met zijn aandeelhouders te verbeteren en te versterken. Zo gaat Akzo binnen de raad van commissarissen een commissie voor aandeelhoudersrelaties instellen en komen er adviseurs voor aandeelhoudersbetrekkingen.



Ook zal het programma van conferenties en roadshows worden uitgebreid en wordt uitleg gegeven over de pogingen van PPG om Akzo over te nemen. Elliott kreeg twee weken geleden namelijk verbale steun van mede Akzo-aandeelhouders York Capital en Eminence, die zich toen aansloten bij de eis om tijdens een aandeelhoudersvergadering te stemmen over de positie van Burgmans. Eminence, dat 1,2 procent van Akzo bezit, sprak zich daarbij overigens niet uit voor een vertrek.



Kort geding

Een vertrek van Burgmans is overigens een kwestie van tijd. De president-commissaris wordt volgend jaar 72, de maximumleeftijd voor een commissariaat. Burgmans zal dan ook na afloop van zijn derde termijn in april volgend jaar aftreden, afgezien van buitengewone omstandigheden.



Naast het kort geding loopt er nog een zaak van Elliott bij de Ondernemingskamer in Amsterdam. Daar wil de horroraandeelhouder nader onderzoek afdwingen naar het beleid van Akzo. Die zitting is 20 september.



De aandeelhouders kunnen op een later moment ook nog stemmen over de geplande afsplitsing van de chemietak. Op de vergadering in september zal daarover meer duidelijkheid worden geboden door Akzo. Het bedrijf gaf aan dat het splitsingsproces op koers ligt en in april volgend jaar afgerond zou moeten worden.