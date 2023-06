‘Geen spookdorp, maar een hoopdorp’: hoe Rijsenhout eindelijk weer verder kan groeien

Minister Harbers (r) in gesprek met Hans van der Meulen, voorzitter van de dorpsraad van Rijsenhout. Beeld Dingena Mol

Rijsenhout wordt volgens minister Mark Harbers (Infrastructuur) ‘geen spookdorp, maar een hoopdorp’. Op maandagmorgen heeft de minister dan net in het dorp met vierduizend inwoners bekendgemaakt dat de Tweede Kaagbaan, een nieuwe landingsbaan voor het naburige Schiphol, er definitief niet komt.

De landingsbaan hangt het tussen Aalsmeer en Nieuw-Vennep gelegen dorp al zo’n dertig jaar als een zwaard van Damocles boven het hoofd, vertellen de dorpelingen. Zolang de overheid vlakbij Rijsenhout grond gereserveerd hield voor deze Tweede of Parallelle Kaagbaan, waren nieuwe woningbouwplannen gedoemd te mislukken.

‘Een van de grootste feestweken in de regio’

Nieuwe woningen zijn dringend gewenst in het vergrijsde dorp waar eerder al winkels moesten sluiten en het verenigingsleven gebukt gaat onder een gebrek aan jeugd. Het is momenteel zelfs te merken bij het jaarlijkse dorpsfeest met de braderie, de wielerronde en het touwtrekkampioenschap, zegt Gerben van der Knaap van de dorpsraad. “We hadden een van de grootste feestweken in de regio in een tent voor drieduizend mensen, maar dat is allemaal weg.”

Het woongenot is groot in Rijsenhout, zegt hij er meteen bij. Met een bootje ben je zo op de Westeinderplassen en ook Amsterdam is niet ver. “In twaalf minuten ben ik op de Zuidas.” Het dorpse gemeenschapsleven is knus, maar dreigde wel dood te bloeden. Van de twee basisscholen blijft er bijvoorbeeld mogelijk maar eentje over.

Jonge gezinnen

Door de geplande landingsbaan hadden alleen kleine bouwprojecten kans van slagen. Nieuwbouw was daarmee per definitie te duur voor de betaalbare ouderenwoningen die het dorp goed kan gebruiken. In Rijsenhout worden nu veel eengezinswoningen bewoond door ouderen. Als zij doorschuiven, komt er plek vrij voor nieuwe aanwas.

Want enige ruimte is er wel op de plek van kassen die in onbruik zijn geraakt na de schaalvergroting in de tuinbouwsector. Om te beginnen gaat in Rijsenhout nu geëxperimenteerd worden met woningen die door de gevel en de positie ten opzichte van de landingsbanen beter bestand zijn tegen vliegtuiggeluid. Daarna is binnen het dorp plek voor hoogstens vierhonderd nieuwe woningen.

“Jonge gezinnen in Nieuw-Vennep en Hoofddorp willen graag terugkeren in het dorp,” zegt ook Harry van Straalen. “Er is nu weer perspectief. Rijsenhout moet verrijzen, niet vergrijzen.”

Uithoorn en Aalsmeer

Hoe dichtbij ook, de Rijsenhouters zeggen weinig hinder te hebben van Schiphol. Omdat ze het gewend zijn, volgens Jan Homan, die er al bijna veertig jaar woont. Tot 1987 woonde hij in Rozenburg zo’n beetje langs de Kaagbaan. “Onder een dak van pannen en riet, totaal geen isolatie dus. Je went aan het geluid.” Dat ze meeprofiteren van de werkgelegenheid, vergoedt veel. Van Straalen: “Schiphol geeft ons ook veel weelde.”

Een keerzijde is er wel. Bij de bekendmaking van zijn besluit in het dorpshuis stond Harbers uitdrukkelijk stil bij Uithoorn en Aalsmeer, waar als gevolg van de Tweede Kaagbaan werd gehoopt op minder vliegtuigoverlast. Tegelijk lag het volgens Harbers niet voor de hand dat de Aalsmeerbaan, waarvan de geluidshinder vooral in Uithoorn en Aalsmeer neerdaalt, in dat geval was gesloten. En in het verleden al helemaal niet, toen Schiphol steeds met nieuwe groeiplannen kwam.

Die tijd lijkt veranderd. Het kabinet drong al aan op krimp van Schiphol en zelfs de luchthaven gaf vorig jaar aan de extra landingsbaan niet meer nodig te vinden. Komt er daarmee ook ruimte voor woningbouwplannen in Amstelveen en Ouder-Amstel die stuklopen op naburig vliegverkeer of alleen met kunst- en vliegwerk tot stand komen? Harbers en provinciebestuurder Jeroen Olthof willen daar niet op vooruitlopen, behalve dan dat ze eind van dit jaar met de hele regio tot nieuwe ‘ontwikkelperspectieven’ komen.

Vooralsnog is er dus alleen voor Rijsenhout goed nieuws. Het besluit over de Tweede Kaagbaan wordt in het dorpshuis met applaus begroet, waarna Harbers zich wel een grapje kan veroorloven: “Met een dorp dat elk jaar meedoet aan een touwtrekkampioenschap moet je niet willen sollen.”