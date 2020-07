Geen Sinterklaasintocht dit jaar, wel een nieuwe Sint

Beeld Hollandse Hoogte/ANP

Tijdens de afgelopen intocht reed Derek de Lint mee in het gevolg van Sinterklaas. Als postpiet op de fiets, om de brieven en tekeningen van kinderen in ontvangst te nemen én om van dichtbij te kunnen zien wat hem als nieuwe goedheiligman allemaal te wachten staat. “Ik vond het heel indrukwekkend, al die mensen langs de kant van de weg. En alle ogen zijn gericht op Sinterklaas. Ik was verkleed als roetveegpiet, maar ik geloof niet dat iemand mij heeft herkend.”

De 69-jarige acteur speelde in meer dan honderd speelfilms en televisieseries allerlei rollen, maar de tabberd trekt hij voor de eerste keer aan. “Ik vind het een eer om te mogen doen,” zegt De Lint over zijn benoeming. “Ik ben opa van vier kleinkinderen. We gaan trouw naar de intocht. Twee jaar geleden herkende Jeroen Krabbé mij langs de kant. Hij maakte een keurige draai met zijn paard om even een praatje te maken. Hij als Sint, ik als opa. Ik wist toen niet dat ik nog een keer op dat paard zou komen te zitten.”

Eregalerij

De Lint is de tiende Sinterklaas van Amsterdam, een eregalerij die in 1934 begon met de grote acteur Eduard Verkade. De intocht in de hoofdstad is nog steeds de grootste in het land met honderdduizenden kinderen en vaders en moeders langs de route. “Ik neem het heel serieus,” verzekert De Lint. “Ik heb er natuurlijk over nagedacht wat voor Sint ik wil zijn. Ik houd zelf van een statige Sint, het moet niet te populair worden. Ik vind het geen prettig gezicht als de Sint high-fivend door de straten gaat.”

Dat gaat dit jaar sowieso niet gebeuren. Corona gooit ook in het geval van de intocht op 15 november roet in het eten. De Stichting Sinterklaas in Amsterdam heeft deze week besloten dat de traditionele rijtoer door de stad in elk geval geen doorgang kan vinden. Er wordt waarschijnlijk gekozen voor een aankomst met de stoomboot op het Zeeburgereiland. Zonder publiek, zegt De Lint. “Er worden nu scenario’s ontwikkeld om zo veel mogelijk kinderen te laten genieten van de intocht. Maar het zal anders dan anders zijn.”

Hoe vergaat het de acteur in tijden van corona? “In de filmwereld ligt vrijwel alles plat. Ik zou dit jaar naar Zuid-Afrika gaan voor de opnamen van een actiefilm. Dat gaat voorlopig niet door. Mijn hart gaat vooral uit naar de jonge collega’s die nog weinig bekendheid hebben en geen geld op de bank. Voor hen moet dit een vreselijk moeilijke tijd zijn. Ik geniet van alle tijd die ik nu kan doorbrengen met mijn familie, maar de aanleiding blijft natuurlijk verschrikkelijk.”