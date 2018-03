Geen sigaretten meer aan boord bij KLM

"Wij pakken hiermee onze maatschappelijke verantwoordelijkheid," aldus Boet Kreiken, bij KLM verantwoordleijk voor de 'klantervaring', "We hebben gezondheid en sport hoog in het vaandel staan en de verkoop van sigaretten past hier niet bij."



Hoeveel de verkoop van tabakswaren nu nog aan extra omzet oplevert, wil KLM niet zeggen.



Tweede keer

Het is niet de eerste keer dat KLM met deze argumentatie rookwaar uit haar taxfreekarretjes bant. Maar in 2012 pikte de maatschappij de sigaretten- en drankverkoop aan boord van intercontinentale vluchten weer op - zelfs via internet vooruit te bestellen.



Dat was destijds ook een zet in een diepe ruzie tussen KLM en de luchthaven Schiphol over de verdeling van de lucratieve inkomsten de nevenactiviteiten van het vliegveld.



Schiphol nam toendertijd zelf de verkoop van drank en sigaretten 'achter de douane' voor zijn rekening. KLM wilde dat de luchthaven he daarmee verdiende geld ook ten goede zou laten komen aan de luchtvaartactiviteiten, iets dat Schiphol strikt gescheiden hield.



De twee hebben die ruzie sindsdien, met tussenkomst ven toezichthouder ACM, bijgelegd en Schiphol heeft zijn drank- en rookactiviteiten inmiddels grotendeels verkocht.