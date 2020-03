Geen school, meer ongelijkheid: ‘Sommige leerlingen moeten in hun badkamer werken’

Amsterdamse coronaproblemen

Hoewel het coronavirus de hele wereld raakt, kampt een grote stad als Amsterdam, met zijn grote aantal kleine huizen en veel alleenstaanden, met specifieke problemen.

1. Kleine huizen

Burgemeester Femke Halsema zei het al: als mensen binnen moeten blijven, is dat een ‘gruwelijke maatregel’, met name voor inwoners van Amsterdam. “De meeste mensen wonen in heel kleine appartementen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek moeten Amsterdammers het gemiddeld doen met 49 vierkante meter woonruimte, landelijk is dat 65 vierkante meter. “Mensen voelen zich dan snel opgesloten,” zegt Theo van Tilburg, hoogleraar sociologie aan de Vrije Universiteit.

2. Alleenstaanden

Amsterdam is een magneet voor eenlingen: studenten, expats en migranten. Meer dan de helft van de huishoudens in Amsterdam bestaat uit één persoon: 248.000 van de 467.000, blijkt uit de recentste cijfers van de dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Amsterdam. In heel Nederland is dat ongeveer 1 op de 5.

Door dat relatief grote aandeel eenpersoonshuishoudens is Amsterdam sowieso al vatbaarder voor eenzaamheid dan andere gemeenten en nu moeten al die alleenstaanden ook nog eens zo veel mogelijk thuisblijven. “Zo ontstaat isolatie,” zegt Van Tilburg, die veel onderzoek heeft gedaan naar eenzaamheid.

Volgens de socioloog hebben mensen drie soorten contacten: allereerst de dagelijkse praatjes op straat of in de winkel, daarnaast op werk, school of sportclub en tot slot met een kring van voor hen belangrijke mensen. Die vallen door de coronamaatregelen allemaal weg. Amsterdammers met een gezin krijgen, als het goed is, hun dagelijks portie contact, maar veel alleenstaanden lukt dat niet. De stad telt ongeveer 300.000 eenzame mensen, waarvan er 80.000 ernstig vereenzaamd zijn. Van Tilburg verwacht dat veel alleenstaanden zich nog wel redden door online contact met familie, vrienden en collega’s. “Maar ze zullen zich wel alleen voelen.”

3. Internationale stad

Amsterdam is in korte tijd uitgegroeid tot een internationale trekpleister. De stad trekt veel meer toeristen, internationale studenten en expats dan andere steden. Dat de grenzen dichtgaan, heeft dan ook een bovengemiddeld effect op de stad. In sociaal opzicht – veel internationale Amsterdammers kunnen nu niet meer bij hun familie zijn – en in economisch opzicht. Toeristen geven hier veel geld uit. Die inkomstenbron valt nu droog, met alle gevolgen van dien. Aan de andere kant: veel bewoners van de binnenstad kunnen eindelijk rustig slapen. Als expats vertrekken, mist de stad veelal hoogopgeleide werknemers, die belangrijk zijn voor de economie. Aan de andere kant zal de druk op de huizenmarkt wellicht afnemen. Toch is het de vraag of expats uit de stad zullen trekken. Veel van hen werken in de diensteneconomie – financieel, ict, recht – en die staat er voorlopig beter voor dan de horeca en de reiswereld, zegt ING-econoom Rico Luman. “Dienstverleners krijgen pas later last van de economische effecten van corona.”