Geen rol kroongetuige Nabil B. in zaak Hakim Changachi

In zijn verklaringen beschuldigt Nabil B. kopstukken uit het Amsterdams-Utrechtse milieu van het geven van opdracht voor moorden.



Kort nadat het OM bekendmaakte dat B. kroongetuige was geworden, werd diens broer Reduan in Amsterdam-Noord doodgeschoten.



Tijdens de zitting dinsdagochtend werden heel kleine stukjes van de verklaring van Nabil B. voorgelezen. Zo zei B. tegen de politie dat de ploeg mannen die betrokken was bij het voorbereiden van de 'tweede liquidatie' op de Faustdreef, waarschijnlijk óók betrokken was geweest bij de moord op Hakim Changachi twee dagen eerder.



"Ik ben er zeker van dat de hitters bij de voorbereidingshandelingen ook bij de liquidatie van Hakim betrokken waren," zei B. tegen de politie, zonder overigens iets te zeggen over de Amsterdamse verdachten.



Niet veel extra

Op welke wetenschap Nabil B. zich baseert is onduidelijk. Opmerkelijk is dat B. ook spreekt over 'een lange, Nederlandse man', die een rol zou hebben gehad. Over die man spreekt B. ook in relatie tot een andere, nog onbekende liquidatiepoging.