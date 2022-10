Geen regiovervoer naar Amsterdam Centraal in groot deel van 2024

De regiobussen worden omgeleid naar metrostations in Noord. Beeld Marc Driessen

In deze periode stoppen de bussen uit de regio bij de metrohaltes in Amsterdam-Noord. Het gaat onder meer over de buslijnen naar Purmerend en Edam. Het GVB laat weten dat enkele bussen tot station Noorderpark, en andere tot station Noord rijden. De precieze invulling is nog onderwerp van gesprek.

Of de omleiding van de bussen naar de stations in Noord zal leiden tot drukkere metro’s wordt op dit moment ook onderzocht. Het GVB kijkt of de frequentie van metro 52 kan worden opgehoogd tot tien ritten per uur. Deze eventuele verhoging zal niet ten koste gaan van de overige metrolijnen.

In tegenstelling tot de regiobussen ondervinden de GVB-bussen geen hinder van de werkzaamheden. Zij worden via de Kattenburgerstraat en de Piet Heinkade omgeleid in de richting van Centraal Station.

Fietsers en voetgangers

Chris Vonk van reizigersorganisatie Rover noemt de genomen maatregelen ‘spijtig’, maar heeft er ook begrip voor. “Als het nodig is voor de herinrichting van de Oostertoegang is het niet anders. Het is wel vervelend dat reizigers vaker moeten overstappen.” Rover houdt tijdens de ingrepen de vinger aan de pols, aldus Vonk.

De gemeente neemt verder de fietsroute tussen het IJ en de Geldersekade op de schop. Dit stuk is een van de drukste fietsverkeersaders van de stad: er gebeuren relatief veel ongelukken en fietsers en voetgangers ervaren het gebied als onveilig. Daarom voert de gemeente hier van maart 2023 tot september 2024 werkzaamheden uit. De Oostertoegang en de Odebrug (die de Prins Hendrikkade met de Oosterdokskade verbindt) wordt eenrichtingsverkeer richting het IJ. De ingrepen zijn onderdeel van de gemeentelijke ‘Agenda Amsterdam Autoluw’ waarmee de stad in de publieke ruimte fietsers en voetgangers meer plaats wil geven.