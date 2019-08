Geen radio meer in Piet Heintunnel vanwege veiligheid

Automobilisten in de file voor de Piet Heintunnel. Beeld ANP

Het heeft alles te maken met de wettige veiligheidseisen waaraan de tunnel niet meer voldoet. Om de tunnel veilig te houden voor gebruikers heeft de gemeente een aantal maatregelen getroffen. Eén daarvan is het weren van vrachtauto’s met ingang van 1 mei 2019. Een andere maatregel is het uitschakelen van het radiosignaal.

Hij is anderhalve kilometer lang en oeverloos saai, dus radio kan de verveling doorbreken in de Piet Heintunnel. Maar vanuit veiligheidsoverwegingen is het signaal nu lamgelegd: de automobilist mag niet worden afgeleid.

Normaal gesproken kan de verkeersleiding bij een calamiteit het radiosignaal onderbreken en vervangen door een ontruimingsbericht via de radio, zegt een woordvoerder. “Dat is in de Piet Heintunnel op dit moment niet mogelijk. Het ontruimingsbericht kan alleen via de luidsprekers in de tunnel worden doorgegeven. Om te voorkomen dat automobilisten het bericht via de luidsprekers niet horen, is besloten het radiosignaal tijdelijk op te heffen.”

In het voorjaar 2021 start de gemeente met de renovatie van de tunnel. Dat duurt naar verwachting tot de zomer van 2022, aldus de woordvoerder. “Daarna kan het radiosignaal door de verkeersleiding op afstand worden vervangen door een ontruimingsbericht. En dan is het radiosignaal weer in de tunnel te ontvangen.”