Geen problemen in de avondspits door sneeuw

Ondanks de aangepaste dienstregeling, kan het winterse weer volgens de NS tot hinder en langere reistijden leiden voor treinreizigers. Reizigers krijgen het advies om voor vertrek de reisplanner te raadplegen.



Prorail houdt extra sneeuw- en storingsploegen en hulplocomotieven achter de hand om eventuele problemen snel op de lossen. NS zet extra medewerkers in op stations en in de treinen om reizigers te helpen. Vorige week dinsdag reden er ook minder treinen vanwege de sneeuw.



Sneeuwschuivers

De KLM heeft voor woensdagochtend twintig vluchten geschrapt vanwege het verwachte winterse weer. "Verder hebben we een normale dienstregeling," vertelt een woordvoerder. "Het weer is de reiziger gunstig gezind vandaag."



De luchthaven heeft sneeuwschuivers en medewerkers paraat staan die kunnen worden ingezet om onder meer de start- en landingsbanen schoon te houden als er veel sneeuw valt.



Reizigers moeten volgens de luchtvaartmaatschappij goed de status van hun vlucht in de gaten houden.



Donderdag en vrijdag

In het noordoosten van Nederland blijft het woensdagnacht sneeuwen volgens weerdeskundige Klaassen. Donderdag is het overdag droog. Maar in de nacht van donderdag op vrijdag begint het opnieuw te sneeuwen. "Het front trekt weer vanuit het zuidwesten naar het noordoosten. En dan wel met de wind erachter."



Automobilisten moeten vrijdagochtend rekening houden met gladheid. De sneeuw zal die ochtend overgaan in ijzel of natte sneeuw.