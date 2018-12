Geen overeenstemming over groei Schiphol

De ORS, die onder leiding staat van oud-milieuminister Hans Alders, had vrijdag een advies over groei van Schiphol moeten uitbrengen aan het kabinet. Dat is niet gelukt.



Twee weken geleden toonde Alders zich nog positief. Volgens hem was het ook niet nodig tot een unaniem advies te komen.



Gematigde groei

Er zou globaal overeenstemming zijn over 'gematigde groei' van het vliegverkeer met 25.000 vluchten tot 2023. Maar de partijen zouden mijlenver van mening verschillen over de bijbehorende voorwaarden op het gebied van het vaststellen van geluidshinder, de veiligheid, de situatie in Aalsmeer en milieu en klimaat.



Ook is er onenigheid over het tijdspad van maatregelen.



Gemeenten en provincies willen bovendien eerst een luchtvaartwet, voordat ze over groei praten. Omwonendenorganisaties zijn verscheurd doordat een deel helemaal geen groei wil.



Uitstel

Alders heeft luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen, die tot nu heeft vastgehouden aan een advies 'voor de kerst', om uitstel gevraagd. Volgens de voorzitter moet het mogelijk zijn om in januari alsnog tot overeenstemming te komen.



De Omgevingsraad speelt ook de bal terug naar de minister. Volgens de voorzitter wordt het oponthoud mede veroorzaakt doordat er nog altijd geen duidelijkheid is over de opening van Lelystad Airport, dat vluchten van Schiphol zou moeten overnemen.



Een week geleden bleek dat de Europese Commissie een stokje steekt voor de maatregelen die er voor hadden moeten zorgen dat maatschappijen van Schiphol naar Lelystad verhuizen. Van Nieuwenhuizen zei woensdag toe er alles aan te doen dat alsnog te regelen



