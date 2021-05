Geen overdrachtsbelasting betalen een cadeautje? ‘Het is een perverse prikkel’

Beeld ANP

Van de regeling profiteren doorstromers flink. Starters, voor wie zij eigenlijk is bedoeld, balen daarentegen.

Sommigen hebben de afschaffing van de overdrachtsbelasting ervaren als een ‘cadeautje’. Femke (24) en haar vriend Christian (28) uit Reeuwijk kochten in september vorig jaar hun huis. Ze kregen later te horen dat ze de 2 procent belasting niet hoefden af te dragen.

Geld over

Hierdoor hielden ze zo’n 10.000 euro over. Geld dat ze goed konden gebruiken bij de verbouwing. Nu konden ze het grondig aanpakken. “Voor de badkamer was toch niet genoeg geld, maar die komt later alsnog aan de beurt,” zegt een dolblije Femke.

De Reeuwijkers hadden geluk. Zij konden de financiële meevaller zelf besteden. Veel vaker ging het geld naar de verkopers, ondervonden jonge starters. De prijzen stegen volgens het Kadaster afgelopen kwartaal met 16,4 procent tot gemiddeld 379.000 euro.

Het afschaffen van de overdrachtsbelasting lijkt een extra zetje te hebben gegeven aan die gekte. Zo hebben Linda Klunder (25) en Wiigwas Geertsema (31) uit Amsterdam het in elk geval ervaren. Ze hielden er al rekening mee dat ze de circa 6000 tot 8000 euro die ze niet aan de overheid hoefden te betalen, moesten ‘doorsluizen’ naar hun droomhuis. En dat gebeurde. “Een perverse prikkel eigenlijk,” zegt Klunder.

Vorig jaar augustus startte het stel de zoektocht naar een appartement in Amsterdam van rond de 70 vierkante meter, liefst met twee slaapkamers. De druk was nog niet zo heel groot, maar dat veranderde toen de overdrachtsbelasting verdween. De huizen die ze konden betalen, werden met de week kleiner of stonden ineens in buurten verder van het centrum. Toen bekend werd dat vanaf 1 april alleen nog huizen van maximaal 400.000 euro in aanmerking kwamen voor de regeling, voelden Klunder en Geertsema zich ietwat opgejaagd. “Die paar duizend euro bonus hadden we echt nodig, anders weet ik niet of we hier nu hadden kunnen wonen.”

Nieuw-West

Ze bekeken meer dan 25 appartementen. Zagen hoe huizen die voor 355.000 euro te koop stonden voor meer dan 390.000 euro van eigenaar wisselden, maar slaagden uiteindelijk in hun missie en wonen nu in een prachtig appartement in Nieuw West. “Achteraf zijn we heel blij met de keuze die we hebben gemaakt. Het huis is af, dus voorlopig hoeven we niet te verbouwen. Maar we zijn diep gegaan.”

Winnaars zijn de mensen die al een huis achterlieten, zoals Gert-Jan van Leeuwen (26) en Mariët van Schie (24). De huizenprijzen schoten afgelopen twee jaar zo omhoog dat hij zijn eigen appartement met 40.000 euro winst verkocht. Voor zijn nieuwe eengezinswoning hoefde Van Leeuwen bovendien geen overdrachtsbelasting te betalen. Scheelde toch mooi zo’n 6000 euro. Daar staat tegenover dat hij 10 procent op zijn eigen koopprijs moest overbieden, maar dan nog blijft er geld over voor een verbouwing en een trouwerij. “Het voelt ergens oneerlijk, maar wij hebben ook maar gewoon ontzettend veel mazzel gehad met alles. Zonder overwaarde hadden wij dit niet kunnen kopen. Maar toen wij twee jaar geleden dat appartement kochten, vond iedereen in onze omgeving de prijs die wij betaalden te hoog.”

Maar Van Leeuwen ziet ook dat de afschaffing van de overdrachtsbelasting zo zijn doel voorbijschiet. “Het is een mooie meevaller, maar dit helpt starters niet, want de bedragen die ze nu moeten betalen zijn zo hoog dat ze vaak al hun eigen spaargeld moeten inbrengen.”