Geen oudjaarsvuur in Floradorp dit jaar, organisatie teleurgesteld

Het oudjaarsvuur tijdens de jaarwisseling in Floradorp. Beeld Jop van Kempen

Deze week kregen inwoners van Floradorp een brief van burgemeester Halsema over de afgelasting van de jaarlijkse traditie. Daarin schrijft Halsema dat Flora4Life en de gemeente in gesprek zijn gegaan, maar dat het vanwege de verscherpte landelijke coronamaatregelen ‘onmogelijk’ is om het oudjaarsvuur op een veilige manier te laten doorgaan.

Voorzitter Patrick van Bronswijk van Flora4Life zegt dat er een ‘eenzijdig gesprek’ is geweest met de gemeente waarin het de stichting ‘werd medegedeeld’. “We zijn er al heel het jaar mee bezig en hebben plannen ingediend die coronaproof zijn, aan alles willen we meewerken, maar nu wordt op het laatste moment gezegd dat het niet door kan gaan. Het ligt niet aan ons. Niemand bij ons zou zeggen: dit jaar maar geen vuurtje.”

Bronswijk begrijpt dat dat de gemeente zich aan landelijke regels heeft te houden waarin evenementen nog altijd verboden zijn. De gebrekkige communicatie stoort de voorzitter vooral. “Als het wettelijk en volgens de regels niet mag, dan hebben wij daar ons als stichting bij neer te leggen. Maar de nieuwsbrief die is verspreid in de buurt is niet in samenwerking met ons gemaakt. In de brief konden wij alleen toevoegen dat we volgend jaar het 70-jarig jubileum van het vuur vieren en dat volgend jaar extra groots willen doen.”

Rellen

Voor rottigheid in de buurt is hij niet bang met oud en nieuw, al zegt hij niet voor iedereen in te kunnen staan. “Aan rellen zoals we die in het verleden weleens hebben gehad, hebben we niets.”

Een woordvoerder van stadsdeel Noord laat weten dat de afgelopen tijd met stichting Flora4Life naar mogelijkheden is gezocht om het oudjaarsvuur in Floradorp doorgang te laten vinden. “Helaas hebben we vorige week gezamenlijk geconcludeerd dat, door de verscherpte maatregelen om het coronavirus te bestrijden, het onmogelijk is om het Floravuur op een veilige manier te laten doorgaan. Samen gaan we ons inzetten voor een extra feestelijke jubileumeditie volgend jaar.”