Geen opvang vanwege corona? ‘Als het moet, blijven we een maand thuis’

Bij de vestiging van Compananny op de Ruysdaelkade in Amsterdam-Zuid haasten ouders zich door de regen om hun kinderen op te halen. Het kinderopvangbedrijf heeft hen eerder die dag per e-mail op de hoogte gesteld van de nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Om privacyredenen willen ze alleen anoniem, of enkel met hun voornaam, hun verhaal doen.



Yvette (41) loopt met haar kind aan de arm het gebouw uit. Ze is blij met de aangekondigde maatregelen. “Maar ouders zouden hun kinderen sowieso niet naar de opvang moeten brengen als die ziek zijn. Ook als ze niet met het coronavirus besmet zijn.”

Als dat betekent dat ouders thuis moeten blijven om voor hun zieke kind te zorgen, kunnen ze daarvoor ziektedagen opnemen. “Daar is gewoon wetgeving voor.”

Handhaven

Dat kinderen thuis moeten blijven als zij of hun ouders ziekteverschijnselen vertonen, is voor de meeste ouders het probleem niet. “Als het moet, blijven we een maand thuiszitten,” zegt een stel dat samen hun kind is komen halen. Wel vragen ze zich af hoe streng er wordt gehandhaafd. Als snotterende kinderen ook geweerd worden, mag er volgens de twee binnen de kortste keren niemand meer naar binnen.

Onder het afdakje bij de ingang van het gebouw staat Flip (42) te schuilen voor de regen. Hoewel hij het goed vindt dat Compananny actie onderneemt, weet hij niet of ouders zich aan de nieuwe regels zullen houden. “Als die geen vrij willen nemen van werk, kunnen ze hun kinderen gewoon naar de opvang blijven brengen,” zegt hij. “Ook al wordt hun gevraagd dat niet te doen.”

Vragen over effectiviteit

Alle ondervraagden zijn in principe blij met de voorzorgsmaatregelen van het kinderdagverblijf, hoewel ze zich afvragen hoe effectief die zullen zijn. Toch is niet iedereen onder de indruk van het virus. “De kinderopvang volgt het advies van het RIVM op,” zegt Bart (40). “En dat handelt op dit moment zeer adequaat.”

Hij maakt zich geen grote zorgen over een aanstaande ziektegolf. “Ik vraag me eerlijk gezegd af of we het virus niet te veel eer aandoen door er zo heftig op te reageren.”

