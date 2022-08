Geen onderzoek OM naar vrouwonvriendelijke uitspraken corps

Het pand van het Amsterdamsch Studenten Corps op de Warmoesstraat. Beeld ANP

Een woordvoerder van het OM bevestigt dat na berichtgeving door AT5. Het OM geeft twee redenen om geen eigen onderzoek in te stellen. Er is geen aangifte gedaan waarin om vervolging wordt gevraagd. Daarnaast heeft het corps een intern sanctiesysteem en dat heeft de voorkeur boven het strafrecht.

“Het strafrecht is het ultimum remedium, de laatste mogelijkheid. Een andere weg dan de strafrechtelijke heeft de voorkeur,” meldt de woordvoerder. De situatie kan wel veranderen als er nog aangifte wordt gedaan. Over of er eventueel strafbare feiten zijn gepleegd, laat het OM zich niet uit.

Sperma-emmers

Tijdens het zogenoemde herendiner van het Amsterdamsch Studenten Corps (ASC) werden ruim een week geleden vrouwonvriendelijke uitspraken gedaan. Vrouwen werden in koor onder meer ‘hoeren’ en ‘sperma-emmers’ genoemd. Honderden leden distantieerden zich in een brief van de uitspraken die op het podium werden gedaan. Diverse vrouwen gaven aan zich onveilig te voelen.

Halsema noemde de uitspraken ‘onaanvaardbaar en volstrekt verwerpelijk.’ “Niet alleen maken zij zich schuldig aan seksisme en discriminatie, de uitspraak ‘de nekken van vrouwen te breken’ vanaf een podium beschouw ik ook als een oproep tot geweld tegen vrouwen,” aldus de burgemeester. Halsema zei ook te bekijken of ze zelf maatregelen kan nemen tegen het corps. “Met als uiterste consequentie het (tijdelijk) intrekken van de exploitatievergunning van de sociëteit aan de Warmoesstraat.”

De Amsterdamse universiteiten en de Hogeschool van Amsterdam draaiden de geldkraan naar de sociëteit al dicht. ASC-rector Heleen Vos kondigde een intern onderzoek aan naar de uitspraken. Zij stapte later op na de ophef om de uitspraken.

