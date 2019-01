Geen officiële storm waargenomen

Oppassen op dijken en bruggen

Op dijken en bruggen moeten weggebruikers rekening houden met zware windstoten.



Met name in de kustprovincies en Flevoland is de wind krachtig tot hard met een windkracht 6 tot 7 en is kans op zware windstoten van 75-80 kilometer per uur.



Op wegen waar de wind van de zijkant waait is het gevaarlijk om te rijden voor lege vrachtwagens, aanhangers of caravans, waarschuwt Weeronline.



Op de Wadden kan het dinsdag tijdelijk stormen en neemt de wind toe tot kracht 9 en daarbij is kans op zware windstoten tot ruim 100 kilometer per uur. Aan zee en op het IJsselmeer staat een stormachtige noordwestenwind.



De zwaarste windstoot werd dinsdagochtend vroeg gemeten op Vlieland. Daar haalde de wind uit naar 103 kilometer per uur. Bij windstoten van 100 kilometer per uur of meer spreken meteorologen van zeer zware windstoten.



Er is officieel sprake van storm wanneer er gemiddeld over een heel uur minimaal windkracht 9 staat. De laatste keer dat het officieel tot storm kwam was op 24 januari 2018.