Geen Noord/Zuidlijn naar Schiphol, wel sprinters

De verlengde Noord/Zuidlijn naar Schiphol zou naar verwachting 77.000 reizigers per dag bedienen.

Een en ander komt voort uit het jaarlijkse Mirt-overleg tussen gemeenten, provincies en de minister over grote infrastructurele investeringen, dat begin december is gehouden.



Extra perron

Daaruit blijkt dat er voor de metropoolregio Amsterdam van alles in de pijplijn zit, behalve de gewenste verlenging van de metro naar de luchthaven. Het rijk neemt naar verwachting in februari wel het besluit om een extra perron (twee sporen) bij station Zuid/WTC te bouwen. Die zijn nodig om internationaal treinverkeer via dit station te kunnen laten rijden. Momenteel lopen deze verbindingen nog via de westkant van de stad naar Amsterdam Centraal.



Door het omleiden van de internationale treinen via Zuid, maakt het westelijke tracé via station Lelylaan en Sloterdijk geen deel meer uit van het NS-hoofdnet. Dat creëert ruimte voor de Airportsprinter: een nieuwe verbinding op de bestaande treinrails, waar de Airportsprinter veel vaker heen en weer zal kunnen rijden dan de stoptreinen nu.



Ook komen er waarschijnlijk drie nieuwe stations: bij het Rieker Business Park, een extra station tussen Lelylaan en sta­tion Sloterdijk en een halte om Haven-Stad te ontsluiten. Wanneer de Airportsprinter voor het eerst kan rijden, is echter nog niet duidelijk.



Schipholtunnel

Intussen blijft het doodstil rondom het doortrekken van de Noord/Zuidlijn, waarmee internationale reizigers direct op de plek van bestemming in de binnenstad hadden kunnen komen. Dit voorjaar zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over de haalbaarheid van het plan, hoopt wethouder Litjens. Als het dan al groen licht krijgt, is het iets voor de heel lange termijn.



"De vraag is of dit kan over bestaand spoor door de Schipholtunnel, of dat we er nieuwe rails voor moeten aanleggen. Daar zit ook nogal een prijsverschil in, terwijl het geld voor de komende jaren eigenlijk zo'n beetje verdeeld is."



In het regeerakkoord is 2 miljard euro extra vrijgemaakt voor infrastructuur, maar al eerder was duidelijk dat Amsterdam er bekaaid afkomt. "Er wordt in het regeerakkoord nauwelijks geïnvesteerd in ov en dat vind ik echt een probleem," zegt Litjens. "Er moet veel eerder al iets veranderen aan de verdeling van het geld tussen spoor en weg."



Eerder pleitten Schiphol-baas Jos Nijhuis, GVB-directeur Alexandra van Huffelen, werkgeversclub VNO-NCW en de gemeenteraad al voor het verlengen van de nieuwe metroverbinding naar de luchthaven. Dit kost rond de 2 miljard euro, iets wat Amsterdam volgens Litjens niet alleen kan bekostigen.