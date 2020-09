Geen mondkapjesplicht in winkels: klanten mogen zelf kiezen

Beeld ANP

Premier Rutte kondigde maandagavond nieuwe maatregelen aan om de tweede coronagolf tegen te gaan. Voor winkels in grote steden als Amsterdam en Rotterdam luidt het advies aan klanten om mondkapjes te dragen. Het is geen verplichting, maar winkeliers mogen van de overheid klanten weren die geen mondkapje willen dragen.

De supermarkten, waaronder marktleiders Albert Heijn en Jumbo, gaan daar niet in mee. “Als winkels mondkapjes verplichten, leidt dat naar verwachting tot veel extra discussie en zelfs agressie aan de deur,” zegt een woordvoerder van branchevereniging CBL. “We willen het personeel daarvoor behoeden.” Ook medewerkers mogen zelf bepalen of zij een kapje dragen.

De supermarkten roepen klanten wel op het advies om in winkels in de grote steden een mondkapje te dragen over te nemen.

Ook gaan de supers strenger toezicht houden op het naleven van andere coronamaatregelen, zoals het afstandhouden en een maximum aantal klanten in de winkel. Dat laatste gebeurt volgens dezelfde regel die ook dit voorjaar gold: een klant per 10 vierkante meter winkelvloer. “Op drukke momenten zal er weer vaker een supermarktmedewerker bij de deur staan om het deurbeleid beter zichtbaar te maken en klanten bewust te maken van de geldende regels.”

Ouderenuurtjes

Over de twee ‘ouderenuurtjes’ per dag die het kabinet wil invoeren, is de branche nog niet uit. Het CBL wil daarover eerst met het kabinet en ouderenbond Anbo overleggen. Eerdere proeven met ouderenuurtjes in de vroege ochtend leverden al snel nauwelijks nog animo op. ook Anbo was er geen voorstander van.

Ook Hema stelt mondkapjes niet verplicht maar raadt het dragen in de vier grote steden wel aan klanten aan. Het warenhuis wil oneigenlijke discussies over het al dan niet dragen van een kapje vermijden.

Winkelketens Blokker, Intertoys en Big Bazar besluiten per vestiging of klanten een mondkapje moeten dragen. “We bekijken dat per stad volgens de aanbevelingen die nu door het kabinet zijn gedaan,” zegt topman Michiel Witteveen van moederbedrijf Mirage Retail.”

Dat adviseert winkels en supermarkten in de grote steden om mondkapjes verplicht te stellen, maar houdt de keuze daartoe vooralsnog bij de winkelier. “We zorgen er in ieder geval voor dat al ons personeel stoffen mondkapjes krijgt,” aldus Witteveen. Bij de Mirageketens werken 8000 mensen.

Ook het voorschrift dat er bij de deur toezicht moet zijn op de naleving van coronaregels, wordt nagevolgd. “Wij hebben in maart al een tijdje mensen bij de deur gezet. Ik heb te doen met ons personeel. Het is moedig om in deze tijd in de winkel te staan. Het wordt niet gemakkelijker op.”