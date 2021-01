Geen metrostation Sixhaven: hoe moet je straks dan het IJ over?

Metrostation Sixhaven komt er niet. Een slechte zaak, vinden sommigen. Maar het biedt ook kansen die nu moeten worden gegrepen, menen anderen.

Het werd een ‘penny wise, pound foolish’-besluit genoemd: het vooruitschuiven van de aanleg van metrostation Sixhaven. De cijfers geven de critici van destijds gelijk: werd het Sixhaven­station in 2003 geschrapt vanwege een besparing van 15 miljoen euro, inmiddels moet de bouw van het station waarschijnlijk al zo’n 150 miljoen kosten. Een vertienvoudiging die er afgelopen week toe heeft geleid dat Sixhaven van de baan is. Het station komt er niet.

En dat is geen goede zaak, zegt Bas Kok, vurig pleitbezorger van betere voorzieningen voor Noord en zijn inwoners. “Het is simpelweg onlogisch om het station nu op het laatste moment door te strepen. Je hebt Sixhaven in de toekomst echt nodig.”

Kok is vooral verbolgen over het feit dat er geen alternatief wordt geboden voor het geschrapte metrostation. “Als ze de investeringen zouden aanwenden voor de mobiliteit van Noord, dan zou het nog tot daaraan toe zijn, maar ik krijg de indruk dat het geld naar Hoofddorp gaat, waar de Noord/Zuidlijn kennelijk nog per se heen moet na doortrekken naar Schiphol. Ik zou zeggen: steek het geld dat je nu bespaart in een voetgangerstunnel van CS naar de overkant.”

Drukker en drukker

Ook voormalig D66-raadslid Bart Vink, jarenlang een warm pleitbezorger van het metrostation dat geldt als de missing link van de Noord/Zuidijn, is het niet eens met het schrappen van het metrostation. “Stoppen met Sixhaven is een dom besluit. Noord wordt drukker en drukker, het aantal mensen dat daar woont en werkt zal ook de komende jaren hard blijven groeien. Mensen zullen meer en meer het IJ moeten oversteken. Dan heb je niet genoeg aan de ponten en eventueel een voetgangerstunnel.”

Maar niet iedereen is ontevreden met het afblazen van het metrostation. Jan Postma, havenmeester van jachthaven Sixhaven, is vooral opgelucht. “Voor ons was de aanleg van een station waarschijnlijk heel nadelig. Die was zeker ten koste gegaan van een deel van onze faciliteiten. Eerder al moesten hier een toiletgebouw en het verenigingsgebouw worden gesloopt, voor ons is dit dus goed nieuws.”

Noord groeit en bloeit, maar de zwaartepunt van die ontwikkelingen l­igt op dit moment met name op de IJoevers, precies het punt dus waar de metro nu onderdoor rijdt. Toch is ook Sander Groet, eigenaar van de A’DAM Toren, die midden in dat zwaartepunt staat, niet heel verdrietig over het schrappen van Sixhaven. “Wij zien sowieso meer in een voetgangerstunnel, een soort noordelijke uitgang van Amsterdam Centraal. Dat is net zo ver lopen als het van een station Sixhaven zou zijn naar ons toe. De komst van Sixhaven zou hooguit nuttig zijn voor de algehele ontsluiting van dit gebied.”

Stadsdeel Noord spreekt in een reactie niet van afstel maar van uitstel. Een woordvoerder zegt dat de bereikbaarheid van het stadsdeel voor het dagelijks bestuur een prioriteit is. De verwachting is dat ‘onder andere het plan rondom de voetgangerstunnel uit het rapport van commissie D’Hooghe, de extra inzet van veren op het IJ en het verschuiven van de pontaanlanding van het IJpleinveer’ verbeteringen zijn in de bereikbaarheid van het centrale deel van Noord. “In het licht van deze verbetering begrijpen wij het uitstel van het besluit. Gunstig bijkomend effect voor het gebied is dat het kan worden behouden als groene entree naar de groene Noordhollandsch Kanaalzone.”

Meer metro’s

Je moet verder kijken, zegt Bart Vink, want er is ook nog een belangrijk voordeel om Sixhaven wel aan te leggen, meent hij. “De Noord/Zuidlijn wordt beperkt in de frequentie waarin hij rijdt doordat een metro pas kan vertrekken bij een station als de voorganger op het volgende station weg is. Door een station tussen CS en Noordpark aan te leggen, de langste ruk op het traject, zorg je dat er meer metro’s kunnen rijden op de Noord/Zuidlijn.”