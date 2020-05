Geen mensen, wel muizen en motten: ongedierte heeft vrij spel in lege gebouwen

Gerrit van der Veen College. Beeld Google Street View

Het was even schrikken voor rector Jan-Willem Dienske van het Gerrit van der Veen College in Amsterdam-Zuid, toen hij als een van de weinigen in de school aan het werk was. De muizen hadden hun kans schoon gezien in het vanwege corona verlaten gebouw. Een paar muizen, daar kijkt hij niet van op, het hoort bij een ouder pand. “Maar ze liepen overal. Ik dacht: dit gaat wel erg hard.”

Het gebouw verkeerde in slechte staat en de route van de muizen was duidelijk zichtbaar, dus ging de bestrijding aan de slag. Gaten werden gedicht en kieren gekit, maar ook een opfrisbeurt is noodzakelijk. Daarom kregen leerlingen vrijdag te horen dat de lessen na de heropening van de middelbare school op 2 juni tot de zomervakantie op andere locaties worden georganiseerd.

Het verbaast Richard Piké van Van der Velden Ongediertebestrijding niet. “Sportscholen, scholen, hotels, kantoren: lege panden betekent ruim baan voor ongedierte.” Tachtig procent van de gebouwen die hij ziet, staan in Amsterdam. Nu de lockdown een tijdje gaande is, krijgt hij steeds meer meldingen over panden waar al weken geen mensen meer zijn geweest. Vooral muizen, maar ook motten bijvoorbeeld, gedijen goed in de lege hotelkamers. “We wisten van tevoren meteen: hier krijgen we problemen mee.”

Blijven bestrijden

Zijn muizen doorgaans schuwe beestjes, door de lockdown houdt niets ze meer tegen. Er valt volgens Piké altijd wel wat voor ze te halen. “Achtergelaten suikerzakjes in de kantine, een korstje brood achter de verwarming, maar ook karton en papier, ze knagen overal aan.” Daarnaast planten ze zich als razenden voort. “Je moet het blijven bestrijden om het onder controle te houden, want als je ze hun gang laat gaan dan zijn de muizen de baas.”

Daar sluit bestrijder Rentokil zich bij aan. Wordt het probleem te laat gesignaleerd, omdat er niemand in de panden aanwezig is, of het wordt niet bestreden, dan bestaat het risico dat dierplagen ontstaan. De gevolgen? Schade aan het gebouw doordat dingen kapot worden geknaagd en gezondheidsrisico’s omdat ongedierte ziekten met zich mee kunnen dragen.

Ook de Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB) maakte zich zorgen over de gezondheidsrisico’s die het stilleggen van bestrijding met zich meebrengt. “We signaleerden dat bijvoorbeeld veel horecabedrijven als reactie op de coronamaatregelen ook de bestrijdingswerkzaamheden plotseling stillegden,” zegt secretaris Jan Verschoor. “Dat is niet gek, want het bespaart kosten, maar zo kan een plaag zich wel ontwikkelen, terwijl juist hygiëne zo belangrijk is in een gezondheidscrisis.”

Hygiëne op orde

De verdere versoepeling van de lockdown vanaf 1 juni moet uitkomst bieden, denkt de NVPB. Ondernemers die de deuren openen moeten de hygiëne op orde hebben en zullen weer dienstverleners inschakelen om een eventuele plaag onder controle te krijgen.

Bij GGD Amsterdam zijn nog geen signalen van meer dierplagen die zijn ontstaan tijdens de lockdown, zegt een woordvoerder, maar hij sluit niet uit dat er meer meldingen komen als er na 1 juni weer meer zaken open kunnen.