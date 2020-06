Geen maximum aan bezoekers meer: hoe pakt dat uit voor Amsterdam?

Ziggo Dome. Beeld ANP Kippa

Horeca, theaters en kerken krijgen weer lucht door het afschaffen van het maximumaantal bezoekers. Ook hoeven er geen mensen meer te worden geweigerd bij begrafenissen en bruiloften, mits iedereen zich aan de afstands- en hygiëneregels houdt.

Woensdagavond om 19.00 uur wordt de versoepeling, per 1 juli, aangekondigd tijdens de voor­lopig laatste crisispersconferentie.

De voorwaarden zijn streng: de uitbater moet bezoekers vragen of ze gezondheidsklachten hebben. En reserveren is verplicht, zodat contact kan worden opgenomen als blijkt dat een aanwezige besmet was met het ­coronavirus. Er moeten voldoende wc’s en ­uitgangen zijn, zodat nergens opstoppingen ontstaan. Als een uitbater niet aan die voorwaarden kan voldoen, blijft een maximum­aantal bezoekers gelden van 100 binnen en 250 buiten.

De nieuwe norm betekent niet dat per 1 juli weer grote evenementen kunnen worden gehouden. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge zullen de gelegenheid aangrijpen om iedereen op het hart te drukken niet te denken dat het gevaar voor nieuwe besmettingen voorbij is. Zo blijft het belangrijk afstand te houden, handen te wassen en bij gezondheidsklachten thuis te blijven.

Ziggo dome

Directeur Danny Damman: “Het is dubbel. Om te beginnen is dit een stap in de goede richting. Maar het is maar één stap, we zijn er nog lang niet. Vanavond hebben we een concert met 33 man. Prima, leuk, maar financieel is het geneuzel. En als we straks weer 2500 kunnen ontvangen, schieten we er nog steeds bij in. Maar we gaan dan in elk geval de goede kant op. Stel, je verplicht mensen alleen om allemaal op een stoel te zitten, dan zit je hier alweer aan 12.500. Dan gaan we nóg verder de goede kant op.”

Delamar theater

Woordvoerder Sophie Braam: “We kunnen van 100 naar 250 plekken in de grote zaal en van 100 naar 160 in de kleine zaal. Dat is voor de artiesten natuurlijk heel fijn, maar ook voor het publiek gaat de schaarste er een beetje af. Kaarten voor al die uitverkochte voorstellingen voor de zomer kunnen nu opnieuw in de verkoop en ook het kunnen boeken van nieuwe voor­stellingen voor het najaar is een fijn toekomstperspectief.”

De Noorderkerk

Beheerder Petra Wisse: “Het was echt een gemis dat we elkaar niet konden ontmoeten. We zijn superblij om ook de wat oudere mensen nu weer in levenden lijve te zien. Vanaf volgende week kunnen we 100 mensen verwelkomen en daar kijken we heel erg naar uit. Het blijft wel puzzelen met de 1,5 meter afstand en ook zijn er wat beperkingen; het koffiedrinken naderhand doen we nog niet en ook mogen we niet zingen. We hangen dan ook de vlag uit wanneer alles weer kan.”

Café Restaurant Amsterdam

De eigenaren: “Wij zijn ongelooflijk blij dat we weer honderd gasten tegelijk kunnen ontvangen. We zien enorm uit naar die gezelligheid. Een schaduw is wel dat we erg te doen hebben met al onze collega’s met kleinere zaken die weinig hebben aan deze versoepeling. Zij raken in steeds grotere problemen.”

Uitvaartcentrum Zuid

Uitvaartverzorger Dennis Verburgt: “Het was natuurlijk een nare en moeilijke tijd voor de nabestaanden en ook voor ons was het lastig om de tijden af te stemmen. Het is prettig om te horen dat er nu meer mag, maar er zal nog niet zo erg veel veranderen. Mensen moeten nog steeds afstand van elkaar houden, dus uitvaartcentra zijn afhankelijk van de grootte van de locatie. Het rouwbezoek mag bij Uitvaartcentrum Zuid niet meer dan tien personen behelzen, in de aula van Uitvaartcentrum Westgaarde kunnen ook maar maximaal 45 personen samenkomen. Buiten kunnen nu wel meer personen staan, maar ook daar moet afstand worden gehouden en dat is nogal wat. Ondanks de versoepelingen blijft het passen en meten.”

NDSM-werf

Directeur Tim Vermeulen: “Als ik de berichten mag geloven, is dit een ontwikkeling de goede kant op. Verruiming is waar wij naar snakken. We hebben meteen vanmorgen al contact gehad met al onze programmapartners en morgenochtend komen we samen om te bekijken wat dit allemaal voor ons kan betekenen. ­Kunnen we praktisch weer gaan opschalen? The devil is in the detail. Wij zien onszelf als het ideale gebied om een proeftuin te zijn voor een slimme unlock, er zal nog heel veel werk te doen zijn. Maar dit stemt natuurlijk vooral ­optimistisch.”

Concertgebouw

Jacob van der Vlugt: “Wij zijn enorm blij dat, als de berichten kloppen, we binnenkort weer meer mensen mogen verwelkomen. Liefhebbers van klassieke muziek snakken ernaar om weer bij ons langs te komen. We hebben onlangs negen zomersessies in de verkoop gedaan, maar dan praat je over honderd kaarten per voorstelling. Die waren in een mum van tijd uitverkocht. Wij gaan vanavond goed naar de premier luisteren en dan zullen de komende dagen in het teken staan van het met man en macht opstellen van nieuwe protocollen.”