Geen massale open dag op de universiteit, maar een privétour dankzij virtual reality

Met een app is nu een virtuele rondleiding op de campus van de UvA mogelijk. Beeld Lisa Maier / UvA

Met een app, die iedereen kan downloaden, kunnen toekomstige studenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) op elk gewenst moment de campus binnenlopen en zichzelf van een rondleiding voorzien.

De aanleiding voor de nieuwe ontwikkeling is niet verrassend: corona. Daardoor moest de universiteit de open dagen, waar duizenden mensen op af komen, anders inrichten. Geïnteresseerden konden online hun toekomstige studie verkennen en vragen stellen, ‘maar van de sfeer kregen ze niets mee’, zegt Ari Dijkshoorn van de UvA.

Fietsenstalling

“De toekomstige studenten, vaak scholieren, hadden na een online open dag de universiteit niet van binnen gezien en kregen ook niets mee van de campus. Ze wisten na afloop ook niet waar de fietsenstallingen waren, bijvoorbeeld. Daar wilden we iets op verzinnen.”

De app herkent de plek waar iemand staat door een gps-tracker. Beeld Lisa Maier / UvA

De zogenoemde Campus tour-app, die door een gps-tracker herkent waar iemand staat, leidt mensen rond op de universiteitscampus. Iedereen volgt een rondleiding en krijgt tijdens de tour informatie toegespeeld.

Daarmee wordt de klassieke open dag, die vaak in weekend is, nog niet helemaal vervangen. “We gaan eerst goed evalueren. Want als andere universiteiten na corona straks allemaal weer ‘gewone’ open dagen organiseren waar massa’s op afkomen, dan gaan wij daar ook in mee,” zegt Dijkshoorn.

Geen realistisch beeld

“Maar zo’n klassieke open dag heeft gewoon nadelen, zien we nu. Je kreeg bijvoorbeeld geen realistisch beeld van de universiteit, omdat het altijd in het weekend is. Nu zie je pas hoe de universiteit écht is, omdat je op een gewone studiedag binnenloopt. En bij de populaire studies ervoeren we capaciteitsproblemen, omdat er maar een beperkt aantal mensen in een studiezaal past. Met zo’n virtuele tour is de drukte meer gespreid.”

“En er komen veel scholieren naar een open dag. Dat is voor sommigen best eng. Helemaal als je dan in een volle zaal een vraag moet stellen. Vaak doen de ouders dat. Nu kunnen ze zelf of bijvoorbeeld met schoolgenoten of ouders de universiteit op eigen tempo leren kennen.”

Wie geïnteresseerd is, kan de app direct downloaden via de website van de universiteit en zonder aanmelding aan zijn eigen rondleiding beginnen.