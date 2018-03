Geen luchtalarm door technische storing

Een woordvoerder van de brandweer zegt dat er nog genoeg andere hulpmiddelen over zijn om mensen te informeren over een noodsituatie.



De brandweer maakt ook gebruik van NL-Alert via de mobiele telefoon en sociale mediakanalen als Twitter.



In het recente verleden is het niet eerder voorgekomen dat een technische storing de werking van het luchtalarm verstoorde. Twee jaar geleden ging het alarm in Amsterdam ook al eens niet af. Toen vergat een medewerker van de brandweer de test te starten.



Het is niet bekend hoelang de technische problemen nog duren.