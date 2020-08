Geen les op school Amstelveen na onderzoek naar ventilatie

Het Hermann Wesselink College (HWC) in Amstelveen schort alle fysieke lessen op, tot in ieder geval woensdag. De school liet een onderzoek uitvoeren naar de ventilatie in de lokalen, maar de resultaten daarvan zijn volgens het HWC niet bevredigend. Dat schrijft de school in een bericht op de site.