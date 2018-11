Geen laatste reddingsboei voor De Boterbloem

Ook GroenLinks bestuurt de stad door een economische bril Jennifer Bloemberg (PvdD)

Het bracht raadslid Jennifer Bloemberg (PvdD) tot de conclusie dat ook GroenLinks de stad door een economische bril bestuurt, 'in plaats van met een ecologisch-planeetbrede visie'.



Doorzetten van het al voor de crisis opgestelde bouwplan wordt door de groene oppositie achterhaald genoemd, ook al vanwege leegstand op andere SADC-bedrijventerreinen bij Schiphol.



Alies Fernhout van De Boterbloem verwees naar de met veel groene beloftes omgeven start van het stadsbestuur onder het motto Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Fernhout: "Het nieuwe geluid is dus: oude plannen uitvoeren."



Van der Laan

Van links tot rechts zetten partijen bovendien vraagtekens bij de voorgeschiedenis van de bouwplannen. Uit het vonnis van de in 2013 wegens corruptie tot celstraf veroordeelde provinciebestuurder Ton Hooijmaijers blijkt dat ook de oud-directeur van SEKU door hem werd bevoordeeld, uitgerekend bij grondtransacties in de Lutkemeerpolder.



Wethouder Van Doorninck verklapte dat Eberhard van der Laan als burgemeester nog op SEKU heeft ingepraat om zich terug te trekken, maar vergeefs. Maar een eventuele rechtszaak tegen de oud-directeur is voor haar geen reden om het bouwrijp maken van de grond uit te stellen.



Wel kondigde ze aan dat bij de daadwerkelijke uitgifte van de grond integriteitstoets Bibob wordt ingezet om te beoordelen of alle zakenpartners van de gemeente zuiver op de graat zijn.



