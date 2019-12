Geen kerstboom, maar een ‘statiegeldboom’ voor in de huiskamer

Een concept dat helemaal past in de duurzaamheidsgedachte: een kerstboom die je niet koopt, maar adopteert. In de Fruittuinen van West vonden de ‘statiegeldbomen’ zaterdag gretig aftrek. ‘Misschien dat we hem deze zomer wel even komen bezoeken.’

Sinterklaas het land uit, de kerstboom het huis in. Maar bij steeds meer mensen die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan begint ook de kerstboomtraditie te knagen. Hoe duurzaam is het om voor een paar weken kerstsfeer een boom om te hakken of uit te grond te trekken, om hem in januari liefdeloos op straat te plempen? Die mensen kunnen in Amsterdam een adoptieboom aanschaffen, bij de Sixhaven in Noord en bij de Fruittuin van West, in het groene gebied tussen Geuzenveld en Halfweg. Het is er zaterdag een drukte van belang. Rond het middaguur zijn de mooiste bomen al vergeven.

“Dit is het tweede jaar dat we onze eigen adoptiebomen verkopen,” zegt Lisan Sturkenboom. “Voorheen waren we slechts uitgiftepunt, de biologische bomen kwamen van een teler in Leusden. Nu planten we de bomen in januari aan de rand van onze eigen boomgaard.”

Vijftien verkooppunten

Op vijftien plekken in Nederland kun je biologisch gekweekte adoptiebomen verkrijgen. Het concept is simpel: je koopt een boom met kluit en een labeltje met een nummer erop, en bovenop de prijs voor de boom betaal je tien euro ‘statiegeld’. Je registreert je boom online, hangt hem vol met slingers en ballen en als je in januari de boom - afgetuigd en wel - terugbrengt krijg je je tientje terug, mits de boom in goede staat verkeert. Dan gaat ‘ie terug de grond in, en volgend jaar mag je de boom weer ophalen. Als hij dan nog leeft tenminste. “De bomen de wij verkopen hebben 80 procent overlevingskans, de bomen van de bouwmarkt hoogstens 15 procent,” zegt Sturkenboom.

Zelf had ze er tot voor kort nooit echt bij stilgestaan dat de kerstbomentraditie best een rare is. “Zo’n boom groeit acht jaar, staat dan een paar weken in de huiskamer en dan gooi je hem op straat.”

Ook Rinze Tulp en Felice Boer vonden het zonde, om in januari die boom weg te gooien. “We hadden altijd een plastic kerstboom, maar dit jaar komt mijn moeder bij ons eten, en die hecht nogal aan een echte Nordmann,” zegt Boer. Ze heeft haar oog laten vallen op een bescheiden exemplaar. “We gaan hem veel liefde geven, en Pokon”, zegt Tulp. “En misschien dat we hem deze zomer wel even komen bezoeken, we wonen in de buurt.”

‘Op de groei’

Olivia Lonsdale staat naast nummer 3112, een klein en niet al te breed boompje. “Op de groei, zullen we maar zeggen. Over een paar jaar zal hij een stuk groter zijn.” Ze is samen met Lukasz Lewandowski naar de Fruittuin van West gekomen. “We willen onze ecologische voetafdruk een beetje beperken,” zegt hij. Trots kijkt hij naar het kleine boompje. “Dit voelt goed.” “Misschien gaat hij wel een beetje als ons kindje voelen,” zegt Lonsdale.

Sturkenboom kijkt tevreden toe hoe de kerstbomen een voor een bij nieuwe adoptieouders terecht komen. Ondertussen schenkt ze warme appelsap uit eigen boomgaard aan de klanten. “Ach, we zullen de wereld heus niet gaan redden met het adopteren van kerstbomen. Maar we kunnen wel proberen hem een klein beetje mooier te maken.”