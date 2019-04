Geen ijs in de stad, maar wel meer ijsvogels

Het aantal broedparen in de rest van de stad nam ook rap toe tot rond de 70, dus 140 ijsvogels, in 2016, zo telde de Vogelwerkgroep Amsterdam. Ze broeden tegenwoordig in alle stadsdelen, ­behalve Centrum.



IJsvogelwandjes

Vanuit Oost-Nederland heeft de tropische vogel met de blauw-oranje veren zich sinds de tweede helft van de vorige eeuw over Nederland verspreid. Dat komt door de relatief milde winters, maar ook door de hulp van vrijwilligers die massaal ijsvogelwandjes afsteken. In Amsterdam profiteren ijsvogels er bovendien van dat het water minder snel dichtvriest, waardoor ze langer bij hun voedsel (vis) kunnen. Ook hebben de vogels baat bij de verbeterde waterkwaliteit in de stad.



De winter van 2018 werd veel ­Amsterdamse ijsvogels fataal: toen het in februari opnieuw begon te vriezen, bleven er nog maar zestien broedparen over. Al doet zijn naam anders vermoeden, de ijsvogel kan absoluut niet tegen kou. De populatie herstelt zich echter snel: ijsvogels broeden van april tot september continu, vaak wel drie keer achter elkaar.