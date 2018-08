Geen 'homolijsten' gevonden in andere gemeenten

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken vroeg 46 gemeenten om gegevens nadat in Amsterdam deze lijsten waren aangetroffen.



Zo'n 225 homoseksuele sollicitanten die tussen 1950 en 1958 een baan bij de gemeente wilden, werden afgewezen op basis van hun geaardheid. Dat bleek vorig jaar uit lijsten met namen van 1500 sollicitanten die per toeval opdoken in het stadsarchief.



Minister Ollongren vroeg aan 46 grote en middelgrote gemeenten of zij soortgelijke lijsten, dossiers of verslagen hebben aangetroffen.



Resultaten

Van de gevraagde gemeenten hebben 25 gemeenten gereageerd. Allen gaven aan geen soortgelijke lijsten te hebben gevonden.



In een vervolg op dit onderzoek wil de minister weten óf, hoe en in welke mate overheden onderscheid maakten op grond van de geaardheid van de sollicitanten. Naar verwachting worden de resultaten volgend jaar zomer gepresenteerd.



Ook de gemeente Amsterdam doet aanvullend historisch onderzoek naar de afgewezen sollicitanten in de periode tussen 1950 en 1958.