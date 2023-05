Geen half werk, Amsterdam-Noord heeft de natuur nauwkeurig in kaart gebracht: ‘Beste ontwikkelaar, hou hier wel rekening mee’

De natuur aan de zuidwestkant van de Schellingwouderbreek. Bewoners uit Amsterdam-Noord brachten de natuur in Noord in kaart. Er zijn bijzondere soorten aangetroffen zoals de waterral en de meervleermuis. Beeld Dingena Mol

Het sneeuwzwammetje is gevonden in Amsterdam-Noord, net als het beschermde en felgroene papegaaizwammetje. “Ik wist helemaal niet dat hier zulke bijzondere paddenstoelen waren,” zegt Sjarifah Meijerman. Dat ze zijn aangetroffen in het Buikslotermeerpark langs de A10 en rond haar volkstuin bij Schellingwoude zegt veel over de bodemstructuur, weet zij. Zulke paddenstoelen komen alleen op als de bodem jarenlang met rust is gelaten. Daar kan het stadsdeel dus rekening mee houden bij het onderhoud van het groen. “Niet te vroeg maaien.”

Het is maar een klein voorbeeld uit de bodemloze biobak aan kennis over Noord die voor het eerst is bijeengebracht op de ecologische kaart van het stadsdeel. Bewoners hebben de kaart met alles wat hier groeit en bloeit zelf samengesteld, met hulp van ecologen en het stadsdeelbestuur. Want hoe meer planten- en diersoorten, hoe veerkrachtiger het ecosysteem. “Op de kaart zie je de soortenrijkdom. Het woord zegt het al: dan ben je rijk,” zegt Meijerman, één van de samenstellers van de kaart. “Hier zie je op terug wat er is en welke soorten we kunnen krijgen.”

Grondig in kaart gebracht

“Nooit eerder is in een Amsterdams stadsdeel de natuur zo grondig in kaart gebracht,” zegt Floor Hallema, die eerder met de lokale natuurorganisatie Groene Longen het groen van Vliegenbos tot Schellingwoude onderzocht. “Als je niet weet wat je hebt, kun je het ook niet beschermen.”

Als voorbeeld van een onverwachte Noord-soort noemt zij de boommarter die is gesignaleerd bij de Schellingwouderbreek en het Rietland. Zo ver rukt die dus al op vanaf de stadsrand nu binnen de bebouwde kom kennelijk genoeg beschutting te vinden is in bosschages, greppels en andere schuilplekjes. “Echt een wonder.”

Bij het jarenlange onderzoek kregen de Noorderlingen behalve van bewonersorganisaties als Red Amsterdam Noord, verschillende volkstuinparken en de stichtingen achter het Vliegenbos en de Wilmkebreekpolder ook steun van het stadsdeelbestuur. “Die groengroepen weten echt heel veel van Noord, of ze nou ecologen zijn of betrokken bewoners. Dat zijn gewoon experts,” zegt stadsdeelvoorzitter Brahim Abid. Met het onderzoek in de hand verwacht hij dat er meer duidelijkheid komt voor projectontwikkelaars die rondlopen met bouwplannen in Noord. “We zeggen hiermee: beste ontwikkelaar, hou hier wel rekening mee. Want dit is wat wij belangrijk vinden.”

Behalve een beschrijving van de bestaande ecologie omvat de kaart ook meer dan honderd ambities om planten en dieren nog meer ruimte te geven door verbindingen mogelijk te maken tussen groengebieden die vooralsnog gescheiden werelden zijn. Niet overal is meteen geld voor, zegt Abid, maar op den duur misschien wel. Zo wordt vanuit het oogpunt van biodiversiteit een lans gebroken voor onverharde paden, die de gemeente tegenwoordig niet meer toestaat als een stuk groen onderhanden wordt genomen. De vele gazons in de Molenwijk en de Banne maken idealiter plaats voor bloemrijk grasland.

Hermelijn op verlanglijst

Per gebied in Noord wijst de ecologische kaart op ‘doelsoorten’ die daar zouden passen. In stedelijk gebied mikt de kaart op de huismus, de gierzwaluw en de slechtvalk. Meer hagen zullen kleine zangvogels verleiden om hier neer te strijken. In ‘struweel’ zoals bij het Vliegenbos, de Noorder IJplas en verschillende parken staat de hermelijn op het verlanglijstje, evenals de nachtegaal.

De ecologische kaart is tot stand gekomen in een periode dat de bezorgdheid over het groen in Noord snel opliep. Al enige jaren kijken Noorderlingen met angst en beven naar de snelle groei die hun stadsdeel doormaakt. Door de bouw van duizenden woningen groeit Noord van 100.000 naar 170.000 inwoners in 2050.

De zorgen spitsten zich dit jaar toe op de hoofdgroenstructuur waarmee de gemeente belooft het bouwen in het groen te verhinderen. Bewonersorganisaties betwijfelen of hier genoeg bescherming van uitgaat en zetten uit protest een referendum op de politieke agenda met steun van 18.000 handtekeningen. Het was geen toeval dat bij het referenduminitiatief de kar werd getrokken door drie bewoners van Noord.

De ecologische kaart is een ‘leidraad om bij nieuwe ontwikkelingen in Stadsdeel Noord de natuurwaarden integraal, naast andere belangen, mee te wegen tijdens de planvorming’, schrijven Hallema en stadsdeelvoorzitter Abid samen in het voorwoord. Uit de omzichtige formulering blijkt al dat natuurbeschermers niet te veel mogen verwachten van de kaart. Voor het borgen van groen in de stad en de belangenafweging tussen woningbouw en natuur moeten Amsterdammers in de Stopera zijn, zegt Abid. “Dit is geen keihard beleidsdocument waar rechten en verplichtingen aan ontleend kunnen worden.”

Niet te grote broek

“Als stadsdeel willen we niet een te grote broek aantrekken,” zegt Abid. “Wel omarmen we heel bewust onze eigen ambities.” De kaart komt goed van pas, verwacht hij, juist als buurten worden vernieuwd en verdicht. Dat is een uitgelezen moment om meer ruimte te maken voor groen en verbindingen te leggen met andere ecosystemen. “Dan moeten we de kans grijpen om ook de ecologie te versterken.”

Het klinkt wel een beetje als een vierkante cirkel: meer groen door te bouwen. Voor geheel nieuwe wijken zoals Elzenhagen-Zuid zijn wel heel veel bomen gekapt, erkent Abid. “Maar in de praktijk transformeren we in Noord vooral industriële gebieden naar woon-werkwijken waar we groen toevoegen. Hier liggen juist kansen.”

De ecologische kaart roept verder de vraag op of hiermee simpelweg de volgende teleurstelling wordt georganiseerd voor Noorderlingen die hechten aan het groen. “Deze tijd vraagt om juridische bescherming,” vindt ook Hallema. “Als het gaat om het groen moet je je durven opstellen als rupsje-nooit-genoeg, want het gaat bewezen erg slecht met de natuur.”

Toch gelooft ze vast dat de kaart ook een stap in de goede richting is. De ecologische kaart vindt ze zelfs bittere noodzaak. “Gezien de enorme bouwopgave die op Noord afstormt.” Het veldonderzoek wordt daarom voortgezet in delen van Noord die nog niet zo goed in kaart zijn gebracht, zoals rond Kadoelen, het Noordhollandsch Kanaal en verschillende volkstuinparken. “In de bouwwoede van tegenwoordig kunnen we eigenlijk niet meer zonder zo’n kaart.