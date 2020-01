Geen groepsrondleidingen meer op de Wallen

Een sexshop op de Wallen. Beeld ANP

Het stadsbestuur besloot dat in maart vorig jaar en kort daarna ging de gemeenteraad akkoord met de maatregelen.

Buiten het Wallengebied mogen rondleidingen nog wel, maar alleen als de gidsen een vergunning en een kwaliteitskeurmerk hebben. De maximale groepsgrootte daalt van twintig naar vijftien mensen en gratis worden rondgeleid is er ook niet meer bij - dat zou een aanzuigende werking hebben.

In 2018 is al een vergunningenstelsel voor gidsen ingevoerd en sindsdien is de overlast in de Amsterdamse rosse buurt wel afgenomen, maar volgens bewoners, sekswerkers en -ondernemers nog lang niet genoeg. Zij ondervinden nog altijd veel hinder, zoals ongewenst fotograferen en grof gedrag. Per week passeren meer dan duizend groepen het Oudekerksplein, het hart van het Wallengebied, op piekmomenten zijn dat zo’n 28 groepen per uur. Er zijn 1600 gidsen met een vergunning.